Британская визажистка стала известна благодаря оптическим иллюзиям, которые она рисует на своем лице. На создание таких макияж уходит немало сил и времени, однако результат того стоит – иногда за макияжем даже трудно рассмотреть части лица!

22-летняя Романе-Джейд Туллок – визажистка-самоучка из Ноттингема. Она 2 года изучала изобразительное искусство в колледже, однако покинула его, чтобы достичь успеха в сфере красоты. И ей это удалось – на ее страницу в инстаграме подписаны уже почти пол миллиона пользователей. Все они увлечены ее трехмерными рисунками, которые ломают мозг.

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Девушка быстро поняла, что она влюблена в это дело, однако обычные макияжи казались ей слишком скучными. Поэтому она решила экспериментировать:

Я увидела свою нишу в этой сфере. Тогда все делали обычные макияжи глаз, и было несколько художников, которые делали косплей и черепа на Хэллоуин. Но никто не использовал макияж для создания иллюзий, поэтому я хотела попробовать что-то новое, что было бы необычно и заставило людей вглядываться в фото,

– рассказывает визажистка

Теперь она создает целые трехмерные картины. Сюжет может быть любым: лицо, залитое водой или взбитое миксером, сказочные зимние пейзажи или кукольное лицо, интересная рекурсия, разнообразная еда, напитки и даже лица известных персонажей поп-культуры. Ее фантазия не знает границ!

Я хотела показать людям, что с помощью макияжа можно сделать гораздо больше. Это не обязательно должно быть просто красивое лицо,

– признается девушка

В среднем ей нужно 5 часов, чтобы полностью сделать оригинальный макияж. Однако некоторые проекты отнимают намного больше времени. К примеру, больше всего она потратила на сцену из известного фильма "Мстители" – целых 13 часов непрерывной работы! За это время легко и проголодаться, поэтому визажистка всегда наносит макияж на губы последним.

Она также дала несколько советов тем, кто также хотел бы заниматься таким творческим макияжем: