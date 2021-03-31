10+ випадків, коли хлопці відростили довге волосся і здивували усіх: фото
Хто сказав, що довге волосся може бути лише у жінок? Ці хлопці явно так не вважали. Вони просто "плюнули" на усі стереотипи і відростили собі шикарні зачіски, які здивують кожного.
Джерело:Reddit
Герої нашої добірки не стригли своє волосся вже кілька років. Погодьтеся – їм явно підходить така зачіска. Хтозна, а може й вашому коханому пора забути про перукарні і барбершопи на якийсь час?
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Ого!
Фото Instagram soyrodoreyna
"Їх все складніше доглядати"
Фото Reddit Vyath
Це його природний колір волосся. Буває ж таке!
Фото Reddit drums51267
Хлопець не стрижеться вже 5 років
Фото Reddit TheSelinaMeyer
Красива гривка
Фото Reddit MuhammedBen
Чудове волосся!
Фото Reddit nodnarb88
Вау!
Фото Reddit emiasis
Круто!
Фото Reddit spongebobsSquareCock
"Трішки підстриг волосся після 4 років вирощування"
Фото Reddit need2noh
8 місяців дистанційної роботи – і ось результат
Фото Reddit idonothaveanxiety
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Як вам така зачіска?
Фото Reddit jehnj
Нічого собі! Який колір!
Фото Advanced_Ad723
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