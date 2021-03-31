10+ случаев, когда ребята отрастили длинные волосы и удивили всех: фото
Кто сказал, что длинные волосы могут быть только у женщин? Эти ребята явно так не считали. Они просто "плюнули" на все стереотипы и отрастили себе шикарные прически, которые удивят каждого.
Источник:Reddit
Герои нашей выборки не стригли свои волосы уже несколько лет. Согласитесь – им явно подходит такая прическа. Кто знает, а может и вашему любимому пора забыть о парикмахерской и барбершопах на некоторое время?
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Ого!
Фото Instagram soyrodoreyna
"За ними все сложнее ухаживать"
Фото Reddit Vyath
Это его природный цвет волос. Бывает же такое!
Фото Reddit drums51267
Парень не стрижется уже 5 лет
Фото Reddit TheSelinaMeyer
Красиво!
Фото Reddit MuhammedBen
Замечательные волосы!
Фото Reddit nodnarb88
Вау!
Фото Reddit emiasis
Круто!
Фото Reddit spongebobsSquareCock
"Немножко подстриг волосы после 4 лет выращивания"
Фото Reddit need2noh
8 месяцев дистанционной работы – и вот результат
Фото Reddit idonothaveanxiety
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Как вам такая прическа?
Фото Reddit jehnj
Ничего себе! Какой цвет!
Фото Advanced_Ad723
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