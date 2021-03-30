Ровенский журналист Вадим Мороз подготовил своей любимой романтический сюрприз на крыше, о котором она не догадывалась. Он сделал ей предложение прямо в прямом эфире одного из местных телеканалов.

Спортивный журналист Вадим Мороз и его девушка Олеся Джум вместе работают на ровном телеканале ITV. Организовать такое необычное предложение ему помогли коллеги с телеканала.

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Во время обычного прямого включения на крыше телеканала ведущая передала слово Вадиму. Он должен был рассказывать о новом проекте канала, однако неожиданно у него выключился звук якобы из-за технических проблем. Олеся же поспешила к любимому, чтобы помочь ему и принести микрофон. Однако она никак не ожидала, что сюжет окажется ложным и ее ждет сюрприз.

Журналист сразу признался: "На самом деле, это все было сделано только для этой прекрасной девушки, которая тоже работает журналисткой на телеканале ITV". А дальше все напоминало романтический фильм: он рассказал, что они с Олесей встречаются уже более года, стал на одно колено с кольцом и предложил ей стать его женой.

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Девушка была настолько поражена этим событием, что даже потеряла дар речи. Однако уже через несколько секунд не смогла сдержать своих эмоций и ответила заветное "Да" любимому со слезами счастья на глазах.

Смотрите, как выглядела эта романтическая сцена в прямом эфире телеканала: