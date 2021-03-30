Рівненський журналіст Вадим Мороз підготував своїй коханій романтичний сюрприз на даху, про який вона не здогадувалась. Він освідчився їй просто у прямому ефірі одного з місцевих телеканалів.

Спортивний журналіст Вадим Мороз та його дівчина Олеся Джум разом працюють на рівненському телеканалі ITV. Організувати таке незвичайне освідчення йому допомогли колеги з телеканалу.

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Під час звичайного прямого включення на даху телеканалу ведуча передала слово Вадиму Він мав розповідати про новий проєкт каналу, проте несподівано у нього вимкнувся звук через ніби-то технічні проблеми. Олеся ж поспішила до коханого, щоб допомогти йому та принести мікрофон. Проте вона аж ніяк не очікувала, що сюжет виявиться несправжнім і на неї чекає сюрприз.

Журналіст відразу зізнався: "Насправді, це все було зроблено лише для цієї прекрасної дівчини, яка теж працює журналісткою на телеканалі ITV". А далі все нагадувало романтичний фільм: він розповів, що вони з Олесею зустрічаються вже понад рік, став на одне коліно з обручкою та запропонував їй стати його дружиною.

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Дівчина була настільки вражена цією подією, що навіть втратила дар мови. Проте вже за кілька секунд не змогла стримати своїх емоцій і відповіла заповітне "Так" коханому зі сльозами щастя на очах.

Дивіться, як виглядала ця романтична сцена у прямому ефірі телеканалу: