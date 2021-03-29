Житель Канады страдает на специфическое заболевание. Он каждое утро забывает, кто он и как выглядит его жена. Но любимая "возвращает" ему память каждый день.

Когда Кристоферу Робину было 16 лет, он случайно заснул за рулем автомобиля и устроил ДТП. Никто не пострадал, но с тех пор мужу поставили неприятный диагноз – нарколепсия. Это – редкое заболевание, при котором человек может заснуть в любой момент.

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С годами мужчина смог нормализовать свое состояние благодаря специальным лекарствам. Но появилась другая проблема: после сна он практически ничего не помнит о своей жизни. Мужчина постоянно забывает, кто он и как выглядит его жена, с которой познакомился еще в 2011 году. Однако через некоторое время Робин все вспоминает.

Кристофер и Челси / Фото Mercury Press & Media Ltd

Я был честен с ней, когда мы впервые встретились. Многие нарколептики начинают отношения, которые потом очень быстро заканчиваются. Ведь это слишком тяжело для партнера, – говорит Кристофер

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Но его жена Челси не испугалась из-за таких трудностей. Она нашла интересный способ, который помогает освежить его память. Женщина каждое утро кладет под кровать мужа записку, где написана вся важная информация: их имена, место работы, признание в любви и объяснение, почему он ничего не помнит.

Фрагмент письма/ Фото Mercury Press & Media Ltd

Кристофер невероятно благодарен за такую ​​заботу. Ведь были времена, когда он просто бродил по своему дому и не понимал, что происходит. Такая помощь от жены помогает ему вернуть свою память до следующего утра.

Она делает эти записки уже более 6 лет. Это действительно трогательно с ее стороны. Я это очень ценю, – благодарит Кристофер.