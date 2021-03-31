Испанская блогерша Лина Сэндс удивляет фанатов уникальной схожестью на Анджелину Джоли. Невероятно, но она действительно выглядит как сестра популярной актрисы.

Девушка ведет свой блог в тиктоке и инстаграме, где публикует фотографии и видеоролики о собственной жизни. Однако подписчики Лины в основном реагируют на совершенно другую вещь. Их шокирует, что девушка является настоящим двойником Анджелины Джоли.

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Посмотрите на эти черты лица и макияж. Сначала трудно поверить, что перед вами не известная актриса, а испанская блогерша.

Лина хочет максимально реализовать свое сходство с Анджелиной Джоли. Она работает над своей актерской и модельной карьерой и надеется, что однажды ей удастся достичь такого же успеха.

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Многие люди после просмотра фото и видео блогершы не могут поверить, что это не Анджелина. Вот несколько комментариев, в ее последние видео:

Круто, я сначала подумала, что это самая Анджелина Джоли. Невероятная сходство!

Я думала, что это мне одной кажется, что это Анджелина Джоли.

Кажется, это ее сестра.

Фанаты девушки с нетерпением ждут, когда ее страницу увидит Брэд Питт. Они очень хотели бы посмотреть на его реакцию.