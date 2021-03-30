Герои и героини нашей подборки точно любят пересматривать старые фотографии. Ведь с годами они просто удивительно изменились. Некоторых вообще трудно узнать!

Не забывайте: нужно всегда верить в себя и знать, что вы способны изменить все, если очень захотите! Вот 15 фотографий, которые ярко это доказывают. Эти ребята много работали и теперь очень довольны собой.

Цікаво 20 незаметных мелочей, которые означают – перед вами настоящая любовь

"Я в 17 лет, когда очень любил пиццу и был неуверен в себе. И я в 25 лет все еще люблю пиццу, но научился любить себя"

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Разница в 10 лет

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"Радуюсь из-за того, что смог так измениться"

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"Бросил употреблять наркотики и подстригся. Прошло 10 лет"

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"В 12 лет я была замкнутым ребенком, которая играет на скрипке. В 24 я до сих пор играю на скрипке, но уже менее застенчивая"

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15 лет и 21 год

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"Мне кажется, что я стала симпатичнее"

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Тренажерный зал, правильное питание – и парня просто не узнать

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"13 лет и 25 лет. Жизнь – удивительная вещь, парень"

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"10 лет и 20 лет. Раньше меня называли "страшилой"

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Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

"Я в 21 год и в 28 лет. Мне пришлось серьезно поработать над собой"

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"13 и 24 года. Мне кажется, или я старею в обратном направлении"

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"10 лет спустя (14 – 24)"

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"На левом фото мне 14 лет. Сейчас – 21 год"

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11 лет и 25 лет

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