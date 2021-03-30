15 случаев, когда люди невероятно менялись с годами: интересные фото
Герои и героини нашей подборки точно любят пересматривать старые фотографии. Ведь с годами они просто удивительно изменились. Некоторых вообще трудно узнать!
Источник:Reddit
Не забывайте: нужно всегда верить в себя и знать, что вы способны изменить все, если очень захотите! Вот 15 фотографий, которые ярко это доказывают. Эти ребята много работали и теперь очень довольны собой.
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"Я в 17 лет, когда очень любил пиццу и был неуверен в себе. И я в 25 лет все еще люблю пиццу, но научился любить себя"
Фото Reddit
Разница в 10 лет
Фото Reddit
"Радуюсь из-за того, что смог так измениться"
Фото Reddit
"Бросил употреблять наркотики и подстригся. Прошло 10 лет"
Фото Reddit
"В 12 лет я была замкнутым ребенком, которая играет на скрипке. В 24 я до сих пор играю на скрипке, но уже менее застенчивая"
Фото Reddit
15 лет и 21 год
Фото Reddit
"Мне кажется, что я стала симпатичнее"
Фото Reddit
Тренажерный зал, правильное питание – и парня просто не узнать
Фото Reddit
"13 лет и 25 лет. Жизнь – удивительная вещь, парень"
Фото Reddit
"10 лет и 20 лет. Раньше меня называли "страшилой"
Фото Reddit
"Я в 21 год и в 28 лет. Мне пришлось серьезно поработать над собой"
Фото Reddit
"13 и 24 года. Мне кажется, или я старею в обратном направлении"
Фото Reddit
"10 лет спустя (14 – 24)"
Фото Reddit
"На левом фото мне 14 лет. Сейчас – 21 год"
Фото Reddit
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11 лет и 25 лет
Фото Reddit
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