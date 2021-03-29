Романтика – это не только цветы на праздник и ужина при свечах на День Валентина. Настоящая любовь проявляется и в бытовых мелочах, которые мы не всегда замечаем.

Если некоторые люди стесняются говорить о своих чувствах вслух, то их ежедневные поступки говорят об этом красноречиво. Мы составили для вас список таких милых и трогательных моментов. Присмотритесь, возможно ваши будни состоят из таких мгновений? Поздравляем, перед вами настоящая любовь!

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1. Он заботится о тебе, когда ты болеешь. Готовит тебе бульоны, даже если его фишка – это только стейки; ходит в аптеку, даже если полно работы; утешает, когда поднимается температуры. Это неоценимая забота.

2. Он каждое утро оставляет тебе милые записки. Особенно приятно, когда они написаны от руки.

Он любит писать милые любовные записки / Фото Pexels

3. Он без напоминаний неожиданно фотографирует тебя в путешествиях. Он видит твою красоту и ему хочется ее запечатлеть.

4. Вы всегда целует на прощание. Даже если он просто идет в магазин, вы просто не можете пропустить этот ритуал.

5. У всех есть тайны или поступки, за которые нам стыдно. Настоящая любовь – это когда он доверяет тебе секреты, о которых никто не знает.

Вы всегда целуетесь, когда прощаетесь / Фото Pexels

6. Он не забывает о тебе. И даже во время вечеринки со своими друзьями он не забывает написать тебе или прислать смешное фото.

7. В его рюкзаке всегда есть зарядное и power bank на всякий случай, ведь знает, что твой телефон быстро разряжается.

8. Вы легко можете начать танцевать под любимые песни, никого не стесняясь, только ты и он. Вот это настоящая гармония!

Вы можете начать танцевать где угодно / Фото Unsplash

9. Даже если он ненавидит оливки, а ты не дотронешься до селедки, в магазине вы все равно не забываете купить любимые продукты друг друга.

10. Он всегда говорит тебе, что ты прекрасно выглядишь, даже если ты сейчас очень плохо себя чувствуешь и совсем не похожа на королеву красоты.

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11. Вы начали вместе смотреть сериал, но у тебя уже несколько дней никак не получается выделить для этого время – любимый никогда не будет смотреть его без тебя.

Он не будет смотреть ваш любимый сериал без тебя / Фото Unsplash

12. Переезд в другой город, повышение на работе или покупка машины – важные решения он никогда не принимает сам, а всегда советуется с тобой.

13. Когда ты не выспалась и никак не можете проснуться, а он уже готовит для тебя любимый завтрак.

Он приносит завтрак в постель / Фото Pixabay

14. У него хорошие отношения с твоими родными. Играет в мяч с твоим младшим братом, помогает папе выбрать новый телефон и покупает цветы твоей маме – разве это не мило?

15. Он всегда выслушивает тебя и гордится тобой даже тогда, когда у тебя был плохой день и ничего не удавалось.

Он всегда поддерживает тебя / Фото Pexels

16. Он сохраняет смешные видео в TikTok, чтобы потом показать тебе и вы посмеялись вместе.

17. Он идет с тобой в торговый центр, даже если ненавидит шопинг, ведь знает, что тебе важно его мнение.

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18. Время от времени ты замечаешь, что он влюблен смотрит на тебя, пока ты читаешь книгу, готовишь есть, работаешь или наносишь маску.

Он часто смотрит на тебя влюбленным взглядом / Фото Pexels

19. Он приносит тебе кофе и чай, когда ты загружена работой и забываешь даже поесть.

20. Он уважает твоё личное пространство, и сам уговаривает тебя пойти погулять только с подругами, чтобы ты развеялась.