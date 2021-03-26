Любые отношения между двумя людьми - уникальны. Однако существуют неписаные правила, которые работают для каждой пары, и которые не стоит нарушать.

Проблемы во взаимоотношениях могут возникать из-за одних и тех же ошибок, которые постоянно допускают партнеры. Вот несколько вещей, которых следует избегать в отношениях, если вы не хотите, чтобы они завершились преждевременно.

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Зацикливаться только на отношениях

Вы будете интересны другим людям только тогда, когда будете интересны самой себе. Не превращайте своего партнера в центр вашей жизни. Ходите на выставки, читайте книги, посещайте мастер-классы. Наполняйте свою жизнь не только мыслями об отношениях – и ваш любимый сам потянется к вам.

Обращать внимание только на негатив

Ваш партнер постоянно заботится о вас, помогает во всем и поддерживает, а вас раздражает, что он однажды опоздал на встречу? Попробуйте вспомнить все приятные общие моменты и его положительные черты характера. Возможно, проблема не в недостатках партнера, а в определенном пессимистическом взгляде на жизнь?

Вспомните ваши положительные моменты / Фото Pexels

Стесняться говорить о сексе

Вряд ли вы сможете наладить свою интимную жизнь, если не будете говорить о сексе. Важно обсуждать с партнером свои предпочтения, указывать, если что-то вам не понравилось. Так вы поймете, какие практики вам обоим подходят, а каких лучше избегать.

Терять интерес к жизни

Вам не будет интересно друг с другом, если абсолютно все выходные у вас пройдут под очередное видео на Ютубе. Отправляйтесь на природу, покоряйте новые вершины или города. Открывайте что-то новое в себе и партнере.

Исследуйте новые места вместе / Фото Unsplash

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Не интересоваться его хобби

Даже если ваши с ним интересы совершенно разные, стоит интересоваться хобби друг друга. Вам будет нетрудно иногда выслушать его восторженный рассказ о футбольном матче, а ему – о вашей любимой игре. Вы даже не представляете, как такие разговоры сближают партнеров.

Стоит интересоваться интересами друг друга / Фото Freepik

Торопить события

Некоторые люди пытаются жить сегодняшним днем ​​и не думать о будущем, а остальные – строить далекие планы. Замечательно, если мнение партнеров в этом вопросе совпадает. Однако если вы только начали встречаться и вам уже хочется определиться с именами детей, а ваш партнер к этому не готов, то не стоит спешить. Дайте ваш обоим время узнать друг друга.

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Постоянно советоваться с подругами

Не стоит впутывать в ваши отношения посторонних людей. Подруга или мама не знают всех подробностей вашей личной жизни, поэтому не смогут дать совет, а только запутают вас. Только вам с любимым принимать решение о ваших отношений и вместе решать проблемы.

Подруги не всегда смогут дать хороший совет / Фото Pexels

Бояться изменений

Все люди со временем меняются. Через несколько лет и вы, и ваш любимый уже не будут теми людьми, какими были раньше. Это вполне нормально, вопрос лишь в том, насколько вы с партнером готовы принимать эти изменения.