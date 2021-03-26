Будь-які стосунки між двома людьми - унікальні. Проте існують неписані правила, які працюють для кожної пари, і які не варто порушувати.

Проблеми у взаєминах можуть виникати через одні й ті ж помилки, які постійно допускають партнери. Ось кілька речей, який варто уникати у стосунках, якщо ви не хочете, щоб вони завершились передчасно.

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Зациклюватись лише на стосунках

Ви будете цікаві іншим людям тільки тоді, коли будете цікаві сама собі. Не перетворюйте свого партнера на центр вашого життя. Ходіть на виставки, читайте книги, відвідуйте майстер-класи. Наповнюйте своє життя не лише думками про стосунки – і ваш коханий сам потягнеться до вас.

Звертати увагу лише на негатив

Ваш партнер постійно піклується про вас, допомагає у всьому та підтримує, а вас дратує, що він одного разу запізнився на зустріч? Спробуйте пригадати усі приємні спільні моменти та його позитивні риси характеру. Можливо, проблема не у недоліках партнера, а у певному песимістичному погляді на життя?

Згадайте ваші позитивні моменти / Фото Pexels

Соромитись говорити про секс

Навряд чи ви зможете налагодити своє інтимне життя, якщо не будете говорити про секс. Важливо обговорювати з партнером свої вподобання, вказувати, якщо щось вам не сподобалось. Так ви зрозумієте, які практики вам обом підходять, а яких краще уникати.

Втрачати інтерес до життя

Вам не буде цікаво одне з одним, якщо абсолютно усі вихідні у вас пройдуть під чергове відео на Ютубі. Відправляйтесь на природу, підкорюйте нові вершини чи міста. Відкривайте щось нове у собі та партнері.

Досліджуйте нові місця разом / Фото Unsplash

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Не цікавитись його хобі

Навіть якщо ваші з ним інтереси абсолютно різні, варто цікавитись хобі одне одного. Вам буде неважко інколи вислухати його захоплену розповідь про футбольний матч, а йому – про вашу улюблену гру. Ви навіть не уявляєте, як такі розмови зближують партнерів.

Варто цікавитись інтересами одне одного / Фото Freepik

Квапити події

Деякі люди намагаються жити сьогоднішнім днем і не думати про майбутнє, інші ж – будувати далекі плани. Чудово, якщо думка партнерів у цьому питання збігається. Проте якщо ви лише почали зустрічатись і вам вже кортить визначитись з іменами дітей, а ваш партнер до цього не готовий, то не варто поспішати. Дайте ваш обом час пізнати одне одного.

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Постійно радитись з подругами

Не варто вплутувати у ваші стосунки сторонніх людей. Подруга чи мама не знають усіх подробиць вашого особистого життя, тому не зможуть дати цінної поради, а лише заплутають вас. Тільки вам з коханим приймати рішення щодо ваших стосунків і разом розв'язувати проблеми.

Подруги не завжди зможуть дати гарну пораду / Фото Pexels

Боятись змін

Усі люди з часом змінюються. За декілька років і ви, і ваш коханий вже не будуть тими людьми, якими були раніше. Це цілком нормально, питання лише у тому, наскільки ви з партнером готові приймати ці зміни.