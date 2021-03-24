Кожна пара має свій особливий секрет міцного шлюбу. Ключ до щасливих стосунків від цього японського подружжя сподобається далеко не всім, адже вони живуть практично як чужі люди. Важко повірити, проте це працює!

Свою історію 39-річна Айко та її 42-річний чоловік Кадзукі розповіли на одному з японських шоу "Слідуй за своїм домом". Вони одружені вже два роки, проте досі розділяють все: від ліжка до витрат на комунальні послуги. У програмі подружжя розповіло детальніше про свій незвичний для багатьох побут.

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Невже так було завжди?

Пара познайомилась у компанії, яка виробляє відеоігри. Після кількох побачень стало зрозуміло – у молодих людей зовсім різні інтереси. Проте хто сказав, що вони не можуть через це зустрічатись? Айко та Кадзукі так сподобались одне одному, що вирішили все-таки побудувати стосунки, зберігаючи при цьому свою незалежність.

Айко та Кадзукі одружені вже два роки, а живуть немов сусіди

Перші відмінності на від інших пар виявились вже на етапі одруження. Молодята не змогли визначитись з дизайном обручок, тому просто купили різні. І навіть у медовий місяць вони відпочивали окремо, адже їм подобається різний відпочинок.

Пара носить різні каблучки

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Як вони уживаються

У подружжя є кілька правил, яких вони дотримуються ось вже 2 роки й не збираються щось змінювати.

Вони вечеряють разом лише у святкові дні. У інший час подружжя їсть у різний час , і кожен готує собі окрему їжу, адже їм подобаються зовсім різні страви.

, і кожен готує собі окрему їжу, адже їм подобаються зовсім різні страви. Попри те, що вони сплять в одній кімнаті, вони цінують незалежність навіть уві сні: кожен має своє односпальне ліжко , подушку та покривало.

, подушку та покривало. Вони ділять усі витрати за оренду квартири та комунальні послуги.

за оренду квартири та комунальні послуги. Оскільки Кадзукі проводить більше часу на роботі, то Айко бере на себе хатні обов'язки. Проте робить це не безкоштовно – чоловік платить їй по 1500 єн (близько 380 гривень) за годину роботи по дому.

(близько 380 гривень) за годину роботи по дому. Вони купують окремі засоби гігієни, навіть туалетний папір, мило та зубну пасту.

Пара спить в одній кімнаті, проте на різних ліжках

Глядачі цього шоу були неабияк здивовані, адже таке сімейне життя схоже більше на дружні чи сусідські стосунки. Проте подружжя переконане, що тільки зберігаючи власну незалежність і звички вони можуть бути щасливі.

Глядачі шоу були вражені цією історією

Айко та Кадзукі зізнаються, що вони дуже різні люди, проте такий сімейний побут дозволяє їм майже ніколи не сваритись і жити у щасливому шлюбі. Якби вони проводили більше часу разом, це спричиняло б конфлікти.

Усі фото: odditycentral