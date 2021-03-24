Каждая пара имеет свой особый секрет крепкого брака. Ключ к счастливым отношениям от этих японских супругов понравится далеко не всем, ведь они живут практически как чужие люди. Трудно поверить, но это работает!

Свою историю 39-летняя Айко и ее 42-летний муж Кадзуки рассказали на одном из японских шоу "Следуй за своим домом". Они женаты уже два года, однако до сих пор разделяют все: от кровати до расходов на коммунальные услуги. В программе супруги рассказали подробнее о своем необычном для многих быт.

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Неужели так было всегда?

Пара познакомилась в компании, которая производит видеоигры. После нескольких свиданий стало понятно – у молодых людей совершенно разные интересы. Однако кто сказал, что они не могут из-за этого встречаться? Айко и Кадзуки так понравились друг другу, что решили все-таки построить отношения, сохраняя при этом свою независимость.

Айко и Кадзуки женаты уже два года, а живут как соседи

Первые отличия от других пар оказались уже на этапе бракосочетания. Молодожены не смогли определиться с дизайном обручальных колец, поэтому просто купили разные. И даже в медовый месяц они отдыхали отдельно, ведь им нравится разный отдых.

Пара носит разные кольца

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Как они уживаются

У супругов есть несколько правил, которых они придерживаются вот уже 2 года и не собираются что-то менять.

Они ужинают вместе только в праздничные дни. В другое время супруги едят в разное время , и каждый готовит себе отдельную пищу, ведь им нравятся совершенно разные блюда.

, и каждый готовит себе отдельную пищу, ведь им нравятся совершенно разные блюда. Несмотря на то, что они спят в одной комнате, они ценят независимость даже во сне: у каждого своя односпальная кровать , подушка и покрывало.

, подушка и покрывало. Они делят все расходы за аренду квартиры и коммунальные услуги.

за аренду квартиры и коммунальные услуги. Поскольку Кадзуки проводит больше времени на работе, то Айко берет на себя домашние обязанности. Однако делает это не бесплатно – муж платит ей по 1500 иен (около 380 гривен) за час работы по дому.

(около 380 гривен) за час работы по дому. Они покупают отдельные средства гигиены, даже туалетную бумагу, мыло и зубную пасту.

Пара спит в одной комнате, но на разных кроватях

Зрители этого шоу были изрядно удивлены, ведь такая семейная жизнь похоже больше на дружеские или соседские отношения. Однако супруги убеждены, что только сохраняя собственную независимость и привычки они могут быть счастливы

Зрители шоу были поражены этой историей

Айко и Кадзуки признаются, что они очень разные люди, но такой семейный быт позволяет им почти никогда не ссориться и жить в счастливом браке. Если бы они проводили больше времени вместе, это вызывало бы конфликты.

Все фото: odditycentral