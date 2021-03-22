Счастливые отношения - тема, которая интересует каждого из нас. Причины сложностей в отношениях могут быть разные, но объединяет нас общая цель - желание быть рядом с любимым человеком. Устраивайтесь поудобнее и читайте книги о такой сложной и одновременно интересной теме.

Мы подготовили для вас лучшую подборку книг об отношениях. Они помогут разобраться в собственных чувствах и узнать секреты счастливых отношений, о которых нам никто не рассказывает в школе.

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1. Не бойтесь любить. 20 уроков самопознания на пути к счастливым отношениям. Александра Соломон

Многие из нас желает быть влюбленным, но не каждый умеет сохранить это прекрасное чувство. Книга "Не бойтесь любить" именно о том, как быть отличным партнером не только в интимных моментах, но и в обычной повседневной жизни. Структурно книга разделена на четыре части, каждая из которых о самоанализе, самосознании, самовыражении, саморазвитии.

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Автор отмечает, что важным моментом является понимание собственных желаний. Когда вы обращаете внимание на то, как вы любите, и берете за это ответственность, то притягиваете партнеров на долговременные отношения. Александра Соломон предлагает техники, которые помогают развить навыки "лелеять сильные отношения".

Отрывок из книги:

"Близкие отношения с кем-либо должны начинаться изнутри, то есть из глубоких и смелых отношений с собой. Чтобы любить кого-то другого, нужно быть смелыми, уязвимыми и настоящими. Вы не можете быть настоящими с кем-то другим, пока не сможете быть настоящими с собой."

2. Долго и счастливо. Отбросьте иллюзии об идеальной жизни. Пол Долан

Социальные привычки, нормы счастливой жизни в большинстве случаев навязанные нам обществом. По мнению автора богатство, успех, образование, любовь – компоненты условной счастливой жизни. Идея в том, что какого бы высокого уровня мы не достигли в этих сферах, от нас ожидают еще большего. Получается мы не идем за своими желаниями, а пытаемся достичь общепринятых норм счастья.

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Пол Долан отмечает: "Чтобы быть счастливыми, нам нужно отойти от культуры" еще, пожалуйста" к культуре "как раз достаточно ". Потрясающее большинство людей считают брак составляющей идеальной жизни. Если кто-то не создал семью в 40 лет, то его считают "неудачником". А уже найдя партнера, мы снова ожидаем от него выполнения общепринятых норм отношений. Но, согласитесь, не все в браке счастливы. Так может стоит отойти от привычных понятий об идеальных отношениях и шагать по собственной дороге любви?

Отрывок из книги:

"Найдя свою любовь, мы на ней женимся. Мы так стремимся похвастаться своей свадьбой, что она стала обязательным событием в социальных сетях. Но вы, скорее всего, просто тратите деньги – и не только потому, что брак не слишком способствует счастью. Оказывается, чем больше размах, тем более вероятен промах ".

3. Простыми словами. Как разобраться в своих эмоциях. Марк Ливин, Илья Полуденный

Если вы ищете ответы на вопрос, почему в той или иной ситуации вели себя именно так Почему безосновательно скучаете или время от времени не можете себя контролировать? Марк Ливин и Илья Полуденный помогут быстро и просто разобраться в своих чувствах. Авторы излагают теорию и делятся упражнениями для проработки, чтобы научиться быстро адаптироваться к жизненным ситуациям.

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Современный мир учит людей жить умом, часто игнорируя собственные эмоции. По мнению авторов это не всегда верный путь. Эмоции и чувства – это важная взаимосвязь с миром. Например, прекрасное чувство влюбленности меняет все вокруг – возникает куча энергии и позитива, жизнь превращается в романтическую сказку. Какая-то магия или только временные эмоции? Ответы в книге "Простыми словами".

Отрывок из книги:

"Представьте, что любовь – это как приобрести новый смартфон. Выбираешь тот вариант, который больше всего подходит, скажем, по количеству памяти, величине экрана, актуальности модели и так далее." Можно мне, пожалуйста, любимого: метр восемьдесят, с карими глазами и чтобы не сутулился. Операционная система? Хм-м. Давайте что-то нежное, но с опцией перепрошивки ". Но так в жизни не бывает!".

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4. Семья. Бизнес-проект XXI века. Андрей Онистрат, Валентина Хамайко

Важнейший проект нашей жизни – семья. Мы все стремимся иметь семью, которая станет надежной опорой. Известный спортсмен и бизнесмен, автор мотивационных книг и роликов Андрей Онистрат вместе с женой Валентиной Хамайко, популярной телеведущей и мамой четверых детей, открывают важные секреты создания счастливой семьи.

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Валентина уверена, что стоит переосмыслить стереотипы о сильных мужчин и мягких женщинах, их вдохновляют. В бизнес-проекты "Семья" должно быть двое инвесторов. И здесь речь идет не только о деньгах. В семье муж и жена должны быть равноправными. Именно от совместной работы зависит, какой будет модель семьи, какими вырастут дети.

Отрывок из книги:

"Задумайтесь! Что такое активы семьи? Это налаженный быт, душевный комфорт, секс. Вы это все получаете. А что вы даете взамен? Если вы приносите в семью только деньги, то вы просто покупаете ее".

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5. Семь принципов счастливого брака. Джон М. Ґоттман, Нэн Сильвер

Джон М. Ґоттман – американский психолог, исследователь и клиницист, активно работал над прогнозированием разводов и стабильности брака. Жен Сильвер – блогер и журналистка. В своих статьях исследует тематику отношений и здоровья, а также современные проблемы воспитания детей. Вместе авторы выпустили книгу с рекомендациями, которые помогут проанализировать и укрепить отношения во время кризиса.

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В основе любого брака лежит дружба, которую надо укреплять. Также важно уметь сохранять любовь и восхищение к партнеру, не отворачиваться в сложных ситуациях, формировать общее видение. Все принципы, приведенные в книге, является результатом наблюдений Джона Ґоттмана за повадками супружеских пар.

Отрывок из книги:

"Мы ставили перед собой довольно амбициозную цель: раскрыть правду о браке – наконец ответить на вопросы, которые волнуют всех длительное время:" Почему иногда жить в браке так сложно? Почему одни долговременные отношения работают как часы, а другие тикают, как бомба замедленного действия? И как можно предупредить проблемы в браке или спасти брак на грани развода?".

Автор: Маргарита Борисенко