Авторы этих книг, описывая своих героев то с давних времен, то с нашего времени - рассказывают об актуальных во все эпохи проблемах. Они дают подробные ответы на вопросы о том, как возникает любовь и романтика, зачем женщинам власть, чего на самом деле хотят мужчины и женщины, чем обусловлен хороший секс, почему происходят супружеские измены.

Предлагаем вам подборку книг, которые открывают таинственный мир женской души. В форме автобиографии, драмы или истории об одной из величайших женщин за все века мы узнаем, какими разными, но все равно – сильными, бывают женщины

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Стейси Шифф. Клеопатра. Жизнь.

Издательство: Фабула, 2021

О чем книга

Героиня этой книги – одна из самых известных женщин, которые когда-либо жили на свете. Она правила Египтом в течение двадцати семи лет, потеряла царство, вернула его, почти потеряла снова, расширила границы своей империи, наконец потеряла все. Богиня в детстве, царица в восемнадцать лет, легендарная личность сразу же после смерти, она даже во времена своей жизни была объектом удивления и поклонения, сплетен и легенд. В общем фигура Клеопатры окутана мифами. Она вошла в историю развратной соблазнительницей, спутницей двух великих римлян – Юлия Цезаря и Марка Антония.

Новый взгляд на действительно легендарную женщину – Клеопатру

Но историю этой египтянки писали мужчины. Что о ней может сказать женщина? Автор попытался по-новому взглянуть на жизнь египетской царицы, показать ее отдельно от мужчин и определить, ошибались ли историки прошлого. Итак, это основательное и интересное исследование жизни Клеопатры, в котором правда отделяется от вымысла, а предубеждения от реальности. И перед нами предстает образованная, невероятно богатая, блестящая женщина, властная правительница большого Египетского царства.

Мишель Обама. Становление.

Издательство: Book Chef, 2020

О чем книга

Автор этой книги стала одной из самых лучших женщин нашей эпохи. Как первая леди Соединенных Штатов Америки – первая афроамериканка, которая выступила в этой роли, – она ​​помогла создать самый гостеприимный Белый дом в истории, а также зарекомендовала себя как влиятельную защитницу женщин и девушек в США и по всему миру, кардинально меняя способы, благодаря которым семьи ведут здоровую и активную жизнь, параллельно поддерживая своего мужа, когда он вел Америку через несколько ее острых моментов.

Автобиография знаменитой Мишель Обамы

В мемуарах Мишель Обама приглашает читателей в свой мир, рассказывая о событиях, которые ее сформировали – от детства в Южном Чикаго до лет ее руководства, совмещая работу и материнство по самому известному в мире адресу. Откровенно и остроумно она описывает свои триумфы и разочарования как публичные, так и личные, рассказывает свою яркую историю, как она это пережила – своими словами, неугомонно бросая вызов ожиданиям, вдохновляя нас делать то же самое.

Отрывок из книги

"Когда вы первая леди, Америка стоит перед вами со всеми своими крайностями, – рассказывает автор. – Я посещала мероприятия по сбору средств в частных домах, больше похожих на художественные музеи – там даже ванны украшали драгоценностями. Я посещала семьи, которые потеряли все после урагана Катрина. Те люди были в отчаянии, благодарили даже за холодильник в рабочем состоянии и кухонную плиту. Я встречала людей, которые казались мне лицемерными и неглубокими, но встречала и других – учителей и членов семей военных – и так много несокрушимых духом. Я также встречала детей, разных детей со всего мира, которые подбадривали меня и наполняли надеждой. Они словно забывали о моем титуле, как только мы шли на вскопанную почву нашего сада. С тех пор как я невольно вступила в публичную жизнь, меня восхваляли, называли самой мощной женщиной на планете и одновременно унижали как "злую черную женщину". Я бы хотела спросить у своих критиков, какая часть этого выражения имела для них наибольшее значение – злая", "черная" или, может, просто "женщина"? "

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Мартин МакДона. Королева красоты с Линан. Человек-подушка. Усекновения руки в Спокане.

Издательство: Издательство Анетты Антоненко, 2020

О чем книга

Пьесы современного ирландского драматурга и кинорежиссера, выданные при содействии Украинского Культурного фонда, ставят ведущие театры мира, включая украинские. Проблемы, затронуты в частности в трех пьесах сборника – актуальные и злободневные, как, например, в "Королеве красоты с Линан" – о непонимании и недоразумения между поколениями отцов и детей, где старая эгоистичная властная мать держит при себе всю жизнь дочь, уничтожая ее личное счастье, что в итоге калечит судьбы всем.

Собрание, где каждый найдет себе пьесу по душе

Так же в "Человеке-подушке" – впечатляющей пьесе на грани абсурда и триллера, где в полиции "пытают Катуняна", писателя и жертву или убийцу детей – автор прибегает к метафорам, чтобы очертить проблему жестокого обращения с детьми и изображает варианты того, к чему приводит поврежденная с малых лет детская психика. Действительность при этом уже невозможно отделить от вымысла, жертвы оживают, копы пишут рассказы, но казнь никто не отменяет. В третьей в пьесе "Усекновения руки в Спокане" изображен мужчина, который всю жизнь потратил на поиск того, что ему не нужно и вернуть это не удастся.

Отрывок из книги

"Кармайкл (останавливаясь): Но ты должен знать одну штуку. Это для меня важно, чтобы ты знал.

Мервин кивает. Пауза.

Кармайкл: Они забрали мою руку! (Пауза.) Забрали мою руку. А не надо было. Я хочу ее обратно. Просто хочу ее вернуть. "

Впрочем, самым большим разочарованием для героя становится то, что искомое всегда с ним, а он этого не заметил.

Януш Леон Вишневский. Все мои женщины. Пробуждения.

Издательство: Родной язык, 2019

О чем книга

По сюжету этого романа, немолодой математик, помешанный на работе, приходит в себя в клинике. И узнает, что более полугода провел в состоянии комы. Все это время его как бы не существовало: не было ни снов, ни видений, он ничего не слышал и не понимал. Он вспоминает в деталях последний день, который был для него не пол года назад, а как бы только что, а также – всю свою жизнь до момента потери сознания на вокзале маленького голландского городка. Его сиделка в больнице рассказывает ему о том, что все это время к нему приходили женщины. Разные женщины – дочь, бывшая жена, любовницы, нынешняя женщина, которые много времени проводили у его кровати, плакали, пытались с ним разговаривать. Но приходила ли к нему и единственная, которую он любил?

Современный роман о том, как важно ценить близких

Наш герой начинает понимать, как неправильно он жил, и как страдали те, кто был рядом. Недаром роману предшествует пророческое выражение: "Одиночество начинается не тогда, когда никто не ждет тебя дома. Одиночество начинается тогда, когда впервые ощущаешь потребность, чтобы там тебя ждал кто-то совсем другой ...". Его, кстати, можно дополнить известными строками Эдуарда Асадова: "Как много тех, с кем можно лечь в постель, / Как мало тех, с кем хочется проснуться ..."

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Алан и Барбара Пизы. Почему мужчины хотят секса, а женщины нуждаются в любви.

Издательство: КМ-Букс, 2019

О чем книга

Книги этих авторов продаются по всему миру миллионными тиражами, и сейчас в одной из них рассказывается о том, какую роль играют интимные отношения в жизни человека. Например, что заставляет некоторых мужчин постоянно менять партнерш по сексу, или что заставляет женщин требовать обязательств от мужчин? Также авторы дают подробные ответы на вопросы о том, как возникают любовь и романтика, чего на самом деле хотят мужчины и женщины, чем чаще всего обусловлен случайный секс, почему происходят супружеские измены.

Книга даст ответы на важные вопросы об отношениях между мужчинами и женщинами, которые беспокоят всех

Их выводы и советы основаны на результатах многочисленных исследований и научных экспериментов. Из книги в частности можно узнать, на чем базируются различия в психологии и поведении мужчин и женщин; почему мужчины и женщины так по-разному относятся к сексу и любви; какие есть пути достижения взаимопонимания в отношениях и решениях коммуникационных проблем; какие есть способы успешного поиска идеального партнера; какие мужские качества ценят женщины и что на самом деле нужно мужчинам; почему секс – прекрасное средство от головной боли как раз и навсегда изменить свою личную жизнь.