Автори цих книжок, пишучи про своїх героїв чи то з давніх часів, а чи з нашого сьогодення – розповідають про актуальні в усі епохи проблеми. Вони дають докладні відповіді на питання щодо того, як виникають любов і романтика, навіщо жінкам влада, чого насправді хочуть чоловіки й жінки, чим зумовлений гарний секс, чому стаються подружні зради.

Пропонуємо вам добірку книг, які відкривають таємничий світ жіночої душі. У формі автобіографії, драми чи історії про одну з найвеличніших жінок за усі віки ми дізнаємось, якими різними бувають жінки, але однаково – сильними.

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Стейсі Шифф. Клеопатра. Життя.

Видавництво: Фабула, 2021

Про що книга

Героїня цієї книжки – одна з найславетніших жінок, які коли-небудь жили на світі. Вона правила Єгиптом протягом двадцяти семи років, втратила була царство, повернула його, майже втратила знову, розширила кордони своєї імперії, нарешті втратила все. Богиня в дитинстві, цариця у вісімнадцять років, легендарна особистість одразу ж після смерті, вона навіть за часів свого життя була об’єктом здивування та поклоніння, пліток та легенд. Загалом постать Клеопатри огорнута міфами. Вона увійшла в історію розпусною звабницею, супутницею двох видатних римлян – Юлія Цезаря і Марка Антонія.

Новий погляд на справді легендарну жінку – Клеопатру

Але історію цієї єгиптянки писали чоловіки. Що про неї може сказати жінка? Авторка спробувала по-новому поглянути на життя єгипетської цариці, показати її окремо від чоловіків і визначити, чи помилялись історики минулого. Отже, це ґрунтовне й цікаве дослідження життя Клеопатри, у якому правда відокремлюється від вигадки, а упередження від реальності. І перед нами постає освічена, неймовірно багата, блискуча жінка, владна правителька великого Єгипетського царства.

Мішель Обама. Становлення.

Видавництво: Book Chef, 2020

Про що книга

Авторка цієї книжки стала однією з найзнаковіших жінок нашої епохи. Як перша леді Сполучених Штатів Америки – перша афроамериканка, яка виступила в цій ролі, – вона допомогла створити найгостинніший Білий дім в історії, а також зарекомендувала себе як впливову захисницю жінок і дівчат у США й по всьому світі, кардинально змінюючи способи, завдяки яким сім'ї ведуть здорове й активне життя, паралельно підтримуючи свого чоловіка, коли він вів Америку через кілька її найгостріших моментів.

Автобіографія знаменитої Мішель Обами

У мемуарах Мішель Обама запрошує читачів у свій світ, розповідаючи про події, які її сформували – від дитинства в Південному Чикаґо до років її керівництва, поєднуючи роботу і материнство за найвідомішою у світі адресою. Відверто і дотепно вона описує свої тріумфи і розчарування як публічні, так і особисті, розповідає свою яскраву історію, як вона це пережила – своїми словами, невгамовно кидаючи виклик очікуванням, надихаючи нас робити це саме.

Уривок з книги

"Коли ви перша леді, Америка постає перед вами з усіма своїми крайнощами, – розповідає авторка. – Я відвідувала заходи зі збирання коштів у приватних будинках, більше схожих на художні музеї, – там навіть ванни оздоблювали коштовностями. Я відвідувала сім'ї, що втратили все після урагану Катріна. Ті люди були у відчаї, дякували навіть за холодильник у робочому стані й кухонну плиту. Я зустрічала людей, які здавалися мені лицемірними й неглибокими, але зустрічала й інших – учителів та членів сімей військових – і так багато незламних духом. Я також зустрічала дітей, різних дітей з усього світу, які підбадьорювали мене та сповнювали надій. Вони мовби забували про мій титул, щойно ми ступали на скопаний ґрунт нашого саду. Звідтоді, як я мимоволі вступила в публічне житія, мене вихваляли, називали наймогутнішою жінкою на планеті й водночас принижували як "злу чорну жінку". Я б хотіла запитати у своїх критиків, яка частина цього виразу мала для них найбільше значення – "зла", "чорна" чи, може, просто "жінка"?"

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Мартін МакДона. Королева краси з Лінана. Людина-подушка. Усікновення руки в Спокані.

Видавництво: Видавництво Анетти Антоненко, 2020

Про що книга

П’єси сучасного ірландського драматурга і кінорежисер, видані за сприяння Українського Культурного фонду, ставлять провідні театри світу, включно з українськими. Проблеми, заторкнуті зокрема у трьох п’єсах збірки, – актуальні та злободенні, як, наприклад, у "Королеві краси з Лінана" – про нерозуміння й непорозуміння між поколіннями батьків і дітей, де стара егоїстична владна матір тримає при собі все життя доньку, занапащаючи її особисте щастя, що зрештою скалічує долі усім.

Збірка, де кожен знайде собі п'єсу до душі

Так само у "Людині-подушці" – вражаючій п’єсі на межі абсурду і трилеру, де в поліції "катують Катуняна", письменника і жертву або вбивцю дітей – автор вдається до метафор, щоб окреслити проблему жорстокого поводження з дітьми й зображає варіанти того, до чого призводить скалічена з малих літ дитяча психіка. Дійсність при цьому вже неможливо відмежувати від вигадки, жертви оживають, копи пишуть оповідання, але страту ніхто не скасовує. У третій в п’єсі "Усікновення руки в Спокані" зображено чоловіка, який усе життя витратив на пошук того, що йому не потрібно й повернути це загалом не вдасться.

Уривок з книги

"КАРМАЙКЛ (зупиняючись): Але ти повинен знати одну штуку. Це для мене важливо, щоб ти знав.

Мервін киває. Пауза.

КАРМАЙКЛ: Вони забрали мою руку! (Пауза.) Забрали мою руку. А не треба було. Я хочу її назад. Просто хочу її вернути."

Утім, найбільшим розчаруванням для героя стає те, що шукане завжди було з ним, а він цього не помітив.

Януш-Леон Вишневський. Усі мої жінки. Пробудження.

Видавництво: Рідна мова, 2019

Про що книга

За сюжетом цього роману, немолодий математик, схиблений на роботі, приходить до тями в клініці. І дізнається, що понад пів року провів в стані коми. Весь цей час його начебто не існувало: не було ні снів, ні видінь, він нічого не чув і не розумів. Він згадує в деталях останній день, який був для нього не пів року тому, а немов би щойно, а також – все своє життя до моменту втрати свідомості на вокзалі маленького голландського містечка. Його доглядальниця в лікарні розповідає йому про те, що весь цей час до нього приходили жінки. Різні жінки – дочка, колишня дружина, коханки, нинішня жінка, які багато часу проводили біля його ліжка, плакали, намагалися з ним розмовляти. Але чи приходила до нього та єдина, яку він кохав?

Сучасний роман про те, як важливо цінувати близьких

Наш герой починає розуміти, як неправильно він жив, і як страждали ті, хто був поруч. Недаремно роману передує пророчий вислів: "Самотність починається не тоді, коли ніхто не чекає на тебе вдома. Самотність починається тоді, коли вперше відчуваєш потребу, щоб там на тебе чекав хтось зовсім інший…" Який, до речі, можна доповнити відомими рядками Едуарда Асадова: "Как много тех, с кем можно лечь в постель, / Как мало тех, с кем хочется проснуться…"

До теми: Існує цілих 5 мов кохання: як їх правильно використовувати – поради експертки

Алан і Барбара Пізи. Чому чоловіки хочуть сексу, а жінки потребують любові.

Видавництво: КМ-Букс, 2019

Про що книга

Книжки цих авторів продаються по всьому світу мільйонними тиражами, і наразі в одній з них розповідається про те, яку роль відіграють інтимні стосунки в житті людини. Наприклад, що змушує деяких чоловіків постійно міняти партнерок по сексу, або що змушує жінок вимагати зобов’язань від чоловіків? Також автори дають докладні відповіді на питання щодо того, як виникають любов і романтика, чого насправді хочуть чоловіки й жінки, чим найчастіше зумовлений випадковий секс, чому стаються подружні зради.

Книга дасть відповіді на важливі питання про стосунки між чоловіками і жінками, які турбують всіх

Їхні висновки й поради ґрунтуються на результатах численних досліджень і наукових експериментів. З книжки зокрема можна дізнатися, на чому базуються відмінності у психології та поведінці мужчин і жінок; чому чоловіки та жінки так по різному ставляться до сексу та кохання; які є шляхи досягнення взаєморозуміння у стосунках та розв'язання комунікаційних проблем; які є способи успішного пошуку ідеального партнера; які чоловічі якості цінять жінки і що насправді потрібно чоловікам; чому секс – чудовий засіб від головного болю; як раз і назавжди покращити своє особисте життя.