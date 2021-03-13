Знаменитым актрисам и ведущим, конечно, трудно выделить свободную минуту в плотном графике. Однако даже при такой занятости эти известные женщины находят время, чтобы окунуться в интересную книжную историю и рассказать о любимых книгах своим фанатам.

Поэтому если вы именно сейчас в поисках интересной книги, доверьтесь выбору Эммы Уотсон, Риз Уизерспун, Эммы Роберт и Опры Уинфри. Все они – не просто звезды кино и телевидения, но и эрудированные женщины, которые обожают литературу и уже не первый год ведут собственные книжные клубы.

К мене: 7 книг, которые стоит прочитать каждому до 30 лет – подборка шедевров

1. Эмма Уотсон: "Маленькие женщины", Луиза Мэй Олкотт

Наверное, вы слышали о том, что Эмма Уотсон снялась в одной из главных ролей в экранизации одноименного романа. Однако это еще не все: в своем книжном клубе oursharedshelf она также неоднократно обсуждала эту книгу и отмечала, насколько это произведение важное и вдохновляющее для женщин всего мира. А в 2019 году она даже присоединилась к книжному флешмоба, спрятав 2 тысячи экземпляров "Маленьких женщин" у памятников в Лондоне.

О чем книга: это культовый роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт о судьбе четырех сестер, которые живут в маленьком городке во времена Гражданской войны. Несмотря на все сложности и такие разные характеры, они пытаются поддерживать друг друга, строить личную жизнь, ходить на балы и реализовывать себя. Одним словом – жить. Это жизнеутверждающая классика, которая никогда не теряет актуальности.

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2. Риз Уизерспун: "Подари мне звезду", Джоджо Мойес

Актриса также пылкая поклонница чтения: ее книжный онлайн-клуб reesesbookclub имеет уж 2 миллиона подписчиков! Она обожает современную литературу и регулярно делится с подписчиками своими впечатлениями от книг. Она призналась, что настоящая фанатка автора:

В течение многих лет я была большим поклонником Джоджо Мойес. Ее герои такие убедительные, и вы знаете, как я люблю историческую фантастику!

– делится Риз Уизерспун

О чем книга: это трогательная история об Элис, которая вынуждена из-за женитьбы переехать из родной Англии в консервативный Кентукки. Все кажется ей чужим и неприветливым, пока она не согласилась стать волонтеркой в ​​библиотеке и не знакомится с прекрасными женщинами. Их всех объединит любовь к литературе. Это знакомство и изменит жизнь Элис.

Фото Клуб семейного досуга

3. "Повсюду тлеют пожары", Селеста Инг

Еще одна рекомендация от Риз Уизерспун. По этой книге вышел одноименный сериал, в котором актриса сыграла главную роль. Произведение действительно поразило ее до глубины души.

Мало сказать, что я просто люблю эту книгу. Эта глубокая психологическая тайна двух семей в Огайо тронула меня до слез,

– написала актриса

О чем книга: эта драматическая книга о сложных отношениях родителей и детей. В маленьком, почти идеальном городе живут две совершенно противоположные женщины: образцовая жена и мать-одиночка, живущая в фургоне. Обе воспитывают подростков со сложным характером и со временем становится понятно: не все, что видят люди на фасаде семейной жизни, является правдой.

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4. Эмма Робертс: "Ребекка", Дафна дю Морье

Как и предыдущие актрисы, Эмма Робертс также уже давно не просто рассказывает о своих книжных рекомендациях, но и ведет книжный клуб Belletrist. Ежемесячно советует книгу, которую они с подписчиками будут читать и обсуждать. Как видим, Эмма Робертс тоже книголюб среди звезд. Одной из книг, которую она рекомендовала, стала "Ребекка", Дафны дю Морье:

Читаю сейчас эту книгу и влюбляюсь в нее,

– написала звезда

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О чем книга: это готический роман известной английской писательницы Дафны дю Морье, который рассказывает историю юной жены богатого аристократа. Муж привозит ее в свое имение, но с каждым днем ​​начинает вести себя все более странно, а в самом доме все напоминает о его былой хозяйке – Ребекке. В конце концов, девушке придется узнать тайну этого дома и прошлого его хозяев.

Фото Клуб семейного досуга

5. Уинфри: "Сила момента сейчас", Экхарт Толле

Пожалуй, это один из самых известных книжных клубов звезд в мире – oprahookclub. Знаменитая ведущая заставила тысячи людей полюбить чтение. А все благодаря ее репутации любимицы публики и безупречному вкусу, который позволяет ей подбирать для клуба действительно качественную литературу. Она советует как проверенные временем книги, так и новинки.

"Силу момента сейчас" Опра Уинфри назвала одной из тех книг, которые помогают справиться с жизненными трудностями, побудить к размышлениям и даже – к действиям.

О чем книга: это глубоко философское произведение, в котором автор утверждает, что все мы – немного сумасшедшие. Ведь у каждого из нас есть прошлое, которое сформировало наше представление о жизни. Однако важно иногда остановить бесконечный поток мыслей и анализа и почувствовать жизнь сейчас, в этом конкретном моменте.