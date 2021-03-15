Кому-то нужно, чтобы любимый ежедневно говорил "Я тебя люблю", другим – чтобы он после ужина взял на себя мытье посуды. А все потому, что существует целых 5 различных языков любви. Узнайте о них подробнее и выберите способ, который укрепит ваши отношения.

Профессор Кэрол Брюс, которая исследует семейные отношения, считает, что 5 языков любви – это эффективный инструмент для каждой пары. Она сравнивает это с валютой: монеты, ценные в одной стране, ничего не будут значить в другой. Если вы знаете, какой язык любви близок вашему партнеру, вы сможете лучше выражать свои чувства: действиями, словами или, может, подарками? Или же объяснить любимому, какое выражение любви хотели бы видеть вы.

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Кэрол Брюс подробнее рассказывает о языках любви и объясняет, как ими пользоваться.

1. Добрые слова

Это всем знакомая устная форма выражения любви, вербальная связь. Людям важно слышать, что их любят и ими восхищаются. К примеру, "Мне очень понравился ужин, который ты приготовила" или "Ты так круто организовала вечеринку" или просто "Я люблю тебя".

Людям важно слышать слова любви / Фото Pexels

Как лучше использовать

Если вы далеко от партнера, можете записывать ему милые видео с признаниями в любви. Если вы проводите много времени вместе, Кэрол Брюс советует превратить это в своеобразный ритуал. Она признается, что устное выражение – это то, как она сама воспринимает любовь. И ее муж знает об этом:

Я часто просыпаюсь и захожу на кухню, чтобы найти милую записку от мужа около стакана воды,

– рассказывает эксперт

2. Помощь и активные действия

Людям, которые воспринимают любовь именно через этот язык, важна забота о них и помощь даже тогда, когда они этого не ожидают. Им важно видеть, что человек для них старается.

Завтрак в постель – отличный вариант активного проявления любви / Фото Freepik

Как лучше использовать

Вы можете взять на себя часть домашней работы, которую терпеть не может ваш партнер: убирать ванну или развешивать белье. Или приносить его любимый кофе домой, когда он не успевает. Кэрол рассказала, что ее знакомая сейчас проходит химиотерапию, поэтому одни ее друзья ночью украсили горшки во дворе у ее окон праздничными цветами и веточками, а другие – убрали весь снег возле дома. Как видим, радовать такими действиями можно любых людей, которых мы любим.

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3. Подарки

Речь идет не о каких-то банальных подарках, а о тех, которые заставляют человека чувствовать себя особенно. Материальные или нематериальные вещи: главное, чтобы это было что-то важное для этого человека, знаковое.

Сделайте маленький подарок, и человеку будет приятно / Фото Pexels

Как лучше использовать

Вы покупаете продукты домой – захватите любимое мороженое вашего любимого и положите в холодильник. Пусть это будет сюрпризом для него! Эксперт рассказала, как подарками выражают любовь в ее семье:

Наша дочь учится в колледже, и мы знаем, что она обожает посылки из дома: небольшой пакет с валентинками, с любимыми шоколадными конфетами, подарочными картами на кофе и фотографиями наших собак. Это проявление любви, которое заполнит ее почтовый ящик и "эмоциональный банк".

4. Время

Часто самое ценное, что вы можете дать человеку, это уделить ему свое время. Во время пандемии это стало особенно актуально. Суть в том, чтобы полностью и нераздельно уделить время этому человеку, выслушать его, дать понять, что он ценный для нас. Это значит – не отвлекаться на других людей или соцсети.

Уделите любимому самое ценное – свое время / Фото Pexels

Как лучше использовать

Если у вас очень плотный график, целенаправленно выделите на неделе часок, чтобы просто поговорить по телефону с давним другом, день, который вы полностью проведете с любимыми родственниками, или вечер, чтобы без гаджетов и телевизора поговорить откровенно с партнером. Поверьте, они это оценят, ведь подарили им самое важное – свое время.

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5. Прикосновения

Для людей, которые ценят такой язык любви, физический контакт имеет особое значение. Такие люди через прикосновения могут испытывать целый спектр эмоций. Восторженное "Дай пять!" подруге, которая только что получила желаемую работу или нежный поцелуй с любимым в конце дня – прикосновения могут выражать самые разные чувства.

Некоторым людям жизненная важный физический контакт / Фото Unsplash

Как лучше использовать

Если вы знаете, что физический контакт для человека важен, то помните об этом в течение дня: слегка обнимите, когда придете что-то спросить, поцелуйте, когда выходить из машины или похлопайте по плечу, если видите, что он расстроился.

Или же наоборот: если ваша сестра – молодая мама, и она устала от постоянных прикосновений ребенка, уберите малыша на несколько часов к себе, дайте ей отдохнуть.