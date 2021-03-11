Крутое и незабываемое свидание с любимым человеком можно организовать даже дома! Для этого не нужно много усилий и денег. Достаточно лишь просто хорошего настроения и желания сделать что-то необычное.

Мы подготовили список из 10+ идей, чем можно заняться дома с любимым человеком. Попробуйте несколько из этих вещей – и вас ждет безумное свидание именно в вашей квартире. Это идеальный вариант, когда на улице еще холодно, сыро, и вообще не хочется выходить из дома.

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Посмотрите фильмы с вашего детства

Новые фильмы вы всегда успеете посмотреть – их сейчас выпускают просто "пачками". А как насчет старых-добрых кинолент с детства? Такого кино уже не будет. Лягайте в постель, одевайте пижамы и погрузитесь снова в любимые миры "Гарри Поттера", "Властелина колец" или забавных боевиков из 90-х. Ностальгия – это так приятно!

Любимый человек и хороший фильм с детства – это просто идеально / Фото Unsplash

Пойте, как будто вас никто не слышит

Превратите вашу квартиру на дом караоке. Включайте видео с текстами любимых песен на YouTube и почувствуйте себя настоящими певцами. Но будьте осторожны – соседи не всегда рады таким внезапным концертам. Особенно ночью.

Запланируйте следующую поездку

Пандемия когда-то закончится, и мы снова сможем путешествовать целым миром. Будьте готовы к этому моменту – запланируйте вашу следующую поездку заранее. Посмотрите на карту мира и выберите те страны, которые обязательно захотите посетить, когда границы откроются.

Запланируйте заранее вашу поездку / Фото Unsplash

Организуйте день SPA-процедур

Вы когда-нибудь видели своего парня в маске для лица? Пришло время такой "мужской комедии"! Хотя будет не только весело, но и очень приятно. Ароматические масла, маски для лица, массаж, совместная ванна – вы безумно расслабитесь вместе с близким человеком.

Приготовьте совместный ужин

Возможно, вы давно хотели попробовать новое вкусное блюдо? Тогда чего ждать – поехали. Возьмите на вооружение новые рецепты и приготовьте вместе настоящие кулинарные шедевры. Для атмосферы откройте бутылочку вина, зажгите свечи – прекрасный ужин гарантирован.

Потанцуйте с любимым человеком

Вы помните, когда в последний раз танцевали? Если это было еще давным давно на свадьбе близких друзей, то не нужно ждать следующих праздников. Берите свою красавицу или красавца под руку, включайте музыку и побалуйте друг друга романтическим танцем.

Когда вы в последний раз танцевали? / Фото Unsplash

Испеките собственную пиццу

Забудьте о сервисах доставки – сделайте свою собственную пиццу. Вы приятно проведете время вдвоем и получите то, что хотите. Берите тесто, побольше вкусных ингредиентов, и уже совсем скоро вы почувствуете себя просто прекрасно, ведь попробуете самую вкусную пиццу в своей жизни.

Организуйте домашнюю дегустацию вина

Приобретите несколько бутылочек, которые давно хотели попробовать, разлейте по бокалам и просто наслаждайтесь. Это – идеальный "рецепт" для незабываемого романтического вечера дома.

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Устройте завтрак в постели

Завтрак в постели – это всегда прекрасная идея. Не так ли должен начинаться идеальное утро выходного дня? Только представьте: вы в постеле с любимым человеком, пробуете что-то вкусненькое и просто наслаждаетесь утренним ничегонеделанием.

Ви любите завтрак в постели? / Фото Unsplash

Сыграйте в игры

Не важно, это приставка, или классическая настольная игра. Легкие дружеские соревнования прекрасно сближают и помогут хотя бы на часок почувствовать себя соперниками. Но главное здесь – не переусердствовать. Ведь от азарта к конфликтам – один шаг.

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Почитайте вместе

Почему бы и нет? Если вы оба увлекаетесь литературой – это отличная идея, чтобы нестандартно провести время вместе.

Попробуйте новое хобби

Рисование, танцы, игра на гитаре, написание стихов – в мире есть еще столько всего, чего не пробовали вместе! Вы получите массу эмоций и позитива и бросите себе новый вызов. Кто знает, а может новое хобби сможет в корне изменить вашу жизнь?