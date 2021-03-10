Крепкие отношения построить трудно, а вот разрушить их раз и навсегда - очень легко. От друзей, знакомых, даже с блогов "экспертов" звучат будто бы полезные советы, от которых на самом деле следовало бы держаться подальше.

Если вы не хотите, чтобы ваши отношения рассыпались как карточный дом, узнайте, какие советы лучше игнорировать. Некоторые из этих правил существуют уже не одно десятилетие, однако стоит лишь взглянуть на них поближе, как становится сразу понятно: ничего общего со счастливыми отношениями они не имеют.

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Искать родственную душу

Отбросьте романтические иллюзии: найти идеального человека, с которым вы всегда будете на одной волне, невозможно. Эта вера в родство душ мешает решать неизбежные конфликты между партнерами. Таким людям кажется, что в отношениях всегда все будет просто, но каждый человек имеет свой взгляд на определенные вещи, темперамент, увлечения и тому подобное. И рано или поздно придется искать компромиссы, а люди, ослепленные иллюзиями, не смогут этого сделать.

В отношениях бывают сложности / Фото Pexels

Всегда проводить отпуск вместе

Люди обычно с подозрением относятся к парам, которые отдыхают отдельно, имеют разные компании друзей или увлечения. Однако всем нужно личное пространство. Даже если во время отпуска вы поедете исследовать пирамиды в Египет, а ваш партнер – с удовольствием поедет на лыжи, ничего страшного в этом нет. В таком решении целый ряд преимуществ:

приобретаете новый опыт

успеваете соскучиться друг по другу

у вас появляется больше тем для разговоров

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Советоваться с близкими

Когда у нас возникают проблемы в отношениях, мы привыкли обращаться к кому-то за советом. Однако ваши друзья или родители не могут видеть всю картину и слышат о ситуации только с ваших слов. Это искажает их восприятие, к тому же они априори будут на вашей стороне. Их советы всегда будут субъективными.

Не спешите советоваться с подругой / Фото Freepik

Поэтому если вам жизненно необходимо поделиться с кем-то переживаниями, то предупредите человека, что вы не ждете от него советов.

Не смотреть на других

Распространено мнение, что партнеры в отношениях больше не могут обращать внимание или восхищаться другими людьми противоположного пола. Однако отношения – это не клетка, и они не выключают нашу симпатию к другим людям. Речь идет, конечно, не об изменах, а о здоровом общении с людьми, вызывают у нас интерес. Главное – договориться с партнером о разумных пределах этого общения.

Не ограничивайте свой круг общения / Unsplash

Верить в вечную любовь

Вы можете разойтись, и этот факт нужно принять. Может показаться, что такие мысли только приближают вашу разлуку, однако в действительности это реалистичный взгляд на мир. Не все отношения будут продолжаться до самой старости, люди меняются, и их пути расходятся. Слепая вера в вечную любовь может обернуться большим разочарование и ударом для вас в случае, если что-то в ваших отношениях пойдет не так.