В свои 93 американский психолог Эдит Эгер встречается с 96-летним мужчиной и любит кататься на качелях. К ней обращаются пары, у которых проблемы в отношениях. Женщина считает, что розы на праздник еще не означают любовь и советует обращать внимание совсем на другие вещи.

Когда-то Эдит Эгер пережила Холокост, а сейчас – работает успешным клиническим психологом в Калифорнии и пишет книги. Она делится своими жизненными советами о любви и романтических отношениях.

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По мнению Эгер сплошная романтика в паре длится не более 18 месяцев, а для того, чтобы построить настоящие крепкие отношения, нужно прежде всего спросить себя: "Вышла бы я замуж за саму себя?". Узнайте, зачем задавать такой странный вопрос и какие еще секреты любви рассказала 93-летняя прабабушка.

Начните с любви к себе

Эгер советует прежде всего начинать каждое утро со слов: "Я люблю себя и уважаю". Это не самовлюбленность, а забота. Хорошо питайтесь, тренируйтесь и берите ответственность за свою жизнь. Потому отношения – отношениями, а, в конце концов, вы сами – единственные, кто будет у вас всю жизнь.

Сначала полюбите себя / Фото Unsplash

Спросите себя: женилась бы я сама на себе?

Составьте список своих хороших качеств и тех, от которых вы хотели бы избавиться. Прежде чем начать жить с другим человеком, стоит разобраться со своими "тараканами" – обидами, гневом, раздражением и т.д.

Это прекрасное время признать: если ты не счастливая наедине с собой, ты не будешь счастлива с кем-то другим,

– говорит психолог

Любовь – это время

Вы должны достаточно времени уделять не только своему партнеру, но и работе, увлечениям и самой себе. Важно достичь гармонии. Когда вы проводите время с другим человеком, спросите себя: "Это меня наполняет или истощает?".

Будьте в гармонии с собой и своим партнером / Фото Unsplash

Доверяйте партнеру

Доверие – это основа любых отношений. Говорите о своих проблемах, ведь самый большой враг отношений – это постоянное раздражение и скрытый гнев.

Вы действительно должны верить, что вместе вы будете сильнее, чем в одиночку,

– говорит Эдит Эгер.

Никакого секса после ссор

Ссоры бывают в любой паре и это нормально. Однако секс после ссор только делает хуже, ведь вы до конца так и не решили проблему, а "перекрыли" ее интимом. Лучше обсудите конфликт и найдите компромисс.

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Плакать тоже нормально

Психолог советует не сдерживать эмоции: "Противоположностью депрессии является выражение своих эмоций". Она также называет это "не поливать чеснок шоколадом". То есть если вас в паре что-то не устраивает, не пытайтесь это скрыть и делать вид, что все хорошо. Делитесь с партнером.

Эмоциональность это тоже нормально / Фото Pexels

Кризиса среднего возраста не существует

... однако существует переход к среднему возрасту, который тоже бывает тяжелым. Сама Эдит Эгер также боялась возраста в свое время. В частности, когда ей было 40 лет, ее научный руководитель призвал ее получить степень доктора наук. Ей это казалось безумием, ведь к тому времени ей уже 50! Тогда он ответил: "Тебе в любом случае будет 50". Она советует просто принимать это.

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Умейте прощать

Женщина считает, что когда вы прощаете кого-то, то делаете это прежде всего для себя.

Когда я долго обижаюсь на другого человека, я делаю хуже себе, а не этому человеку,

– говорит Эгер