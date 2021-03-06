Порой в дружбе между мужчиной и женщиной довольно трудно понять: вы еще просто друзья или между вами уже нечто большее? Однако психологи говорят, что есть четкие признаки того, что перед вами настоящая любовь.

ПсихологТереза ​​ДиДонато рассказывает, чем отличаются дружба и любовь, и почему привязанность и даже секс – не всегда означают влюбленность. Эти признаки помогут вам разобраться в своих чувствах и сделать первый шаг навстречу своей второй половинке.

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Что общего у дружбы и любви

Некоторые вещи присущи как дружественным отношениям, так и романтичным. Поэтому если вы заметили что-то из этого в своих отношениях с парнем, это еще совсем не значит, что вас можно считать парой.

Вас тянет к человеку. Да, когда человек вам интересен и близок, вы чувствуете определенное притяжение к нему – вовсе не сексуальное или романтическое. Вам просто хочется больше времени проводить с другом, и вы скучаете, когда оказываетесь вдали от этого человека. Вы искренние с этим человеком. Человек становится вам гораздо ближе других, когда вы делитесь с ним своими проблемами, мечтами, воспоминаниями. Особенно крепкой становится связь, если друг открывается вам в ответ. Доверие – это основа как для дружбы, так и для любви.

Возможно, вам просто интересно друг с другом / Фото Unsplash

Вы уважаете и поддерживаете друг друга. Уважение и взаимная поддержка – это обязательная составляющая здоровых отношений, дружеских и романтических. Поэтому если вы радуетесь за успехи своего друга и поддерживаете его в трудных ситуациях, это вовсе не означает, что вы влюблены. Вам весело вместе. У вас есть общие шутки, вы всегда имеете о чем поговорить и вместе вам никогда не скучно? Прекрасно, значит вы очень хорошие друзья. Но не обязательно – пара.

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Как распознать любовь

Здесь можно было бы сказать, что секс – это первое, что делает из друзей настоящую пару. Однако психолог считает, что сейчас рамки сексуальных отношений очень размыты и у вас вполне может быть просто "секс по дружбе", без глубоких чувств. Поэтому нужно смотреть на другие признаки.

Интимные отношения не всегда признак любви / Фото Unsplash

Вы хотите одного и того же

Друзья также могут обсуждать совместные планы и иметь схожие мечты. Однако именно в паре вы целенаправленно связываете жизни друг с другом, у вас общие ценности и одинаковое видение будущего. Согласитесь, если кто-то хочет путешествовать по миру, а другой – строить карьеру в столице, то дружба возможна. А вот романтические отношения – вряд ли.

Уделяете все время друг другу

Влюбленные проводят почти все свое время вместе, наслаждаясь друг другом. Они стремятся чаще видеться, уделят друг другу внимание, дарить заботу, делать их отношения лучше. Для друзей же не является необходимостью постоянно быть вместе.

Пары уделяют все свободное время друг другу / Фото Unsplash

Вы взаимозависимы

Какими бы независимыми личностями вы ни были, в отношениях есть место здоровые зависимости друг от друга. Ведь ваши жизни теперь очень тесно переплетены и вы часто говорите "мы" вместо "я", особенно в начале отношений.

Влияете друг на друга

Это следует из предыдущих пунктов. Невозможно столько времени проводить с человеком, иметь общий быт, хобби и т.д. и не подвергаться воздействию. Друзья также влияют на наши вкусы и ценности, однако именно любимого человека и его эмоции мы склонны воспринимать как часть себя.

Вы можете влиять на своего партнера, а он – вас / Фото Unsplash

Вы очарованы этим человеком

Если недостатки друзей могут время раздражать, то черты любимого человека мы чаще прощаем. А все потому, что, влюбляясь, мы смотрим на человека через розовые очки, возлагаем на него определенные надежды и строим мечты. Дружба же более реалистична.

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У вас есть определенные обязательства

Мы сознательно выбираем партнера и понимаем, что, вступая в отношения, берем на себя конкретные обязательства. Психологи считают, что заканчивается дружба и начинаются отношения тогда, когда мы принимаем решение работать над этими отношениями.