З 2019 року стало втричі більше жінок, які хотіли б отримати у подарунок на 8 Березня романтичну подорож. Дізнайтесь, яких ще подарунків чекають жінки цього року, і чи виправдають їх очікування чоловіки.

Київський міжнародний інститут соціології вже 10 років запитує у жінок про найбажаніші подарунки на 8 Березня та цікавиться планами чоловіків. Цього року жіночими фаворитами традиційно залишились квіти, проте є й деякі зміни у вподобаннях у порівнянні з минулим роком.

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Що хотіли б отримати жінки

За результатами опитування у першій шістці лідерів такі подарунки: квіти, турбота, романтична подорож, ювелірні прикраси, романтична вечеря та парфуми. Трохи менше жінок хотіли б отримати на 8 Березня гроші та дорогі матеріальні речі: квартиру, будинок або автомобіль.

Як не дивно, на останньому місці опинились книги – їх хотіли б бачити у якості подарунків всього 1 відсоток опитаних.

Зображення Київський міжнародний інститут соціології

Водночас, очевидно, дались взнаки карантинні обмеження минулого року та закриті кордони більшості країн. Якщо у 2019 році лише 5% жінок хотіли б отримати романтичну подорож від свого коханого, то цьогоріч охочих майже втричі більше – цілих 13%.

Також, попри те, що квіти залишились у лідерах, значно менше жінок розглядають їх у якості подарунків – лише 18% у порівнянні з 23% у 2019 році.

Зображення Київський міжнародний інститут соціології

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Що планують дарувати чоловіки

Трохи позитивної статистики. Стало значно менше чоловіків, яким нікому робити подарунки на 8 Березня – їх стало всього 5% від опитаних, тоді як у 2019 році таких чоловіків було 10%.

Плани чоловіків не змінилися порівняно з 2019 роком, за винятком того, що у 2021 році вдвічі збільшилась кількість чоловіків, які планують дарувати романтичну подорож,

– повідомляють у Київському міжнародному інституті соціології

Цього року збігаються бажання партнерів нарешті відвідати разом інші країни: вдвічі більше чоловіків, понад 10% опитаних, хотіли б ощасливити свою другу половинку романтичною подорожжю. Також чоловіки вгадали із майже усіма іншими подарунками: квіти, романтична вечеря, парфуми та прикраси лідирують і у їх планах.

На жаль, певна кількість жінок буде розчарована, адже за даними соціологів 16% з них хотіли б отримати на 8 Березня турботу та увагу, і лише 8% чоловіків планують порадувати цим своїх коханих.

Зображення Київський міжнародний інститут соціології