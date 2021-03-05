Цветы или путешествия: чего больше всего хотят женщины на 8 Марта – результаты опроса
З 2019 года стало втрое больше женщин, которые хотели бы получить в подарок на 8 Марта романтическое путешествие. Узнайте, которых еще подарков ждут женщины в этом году, и оправдают ли их ожидания мужчины.
Киевский международный институт социологии уже 10 лет спрашивает у женщин о желанных подарках на 8 Марта и интересуется планами мужчин. В этом году женскими фаворитами традиционно остались цветы, однако есть и некоторые изменения в предпочтениях по сравнению с прошлым годом.
Читайте также: Как выглядят женщины из разных стран мира: невероятные фото
Что хотели бы получить женщины
По результатам опроса в первой шестерке лидеров такие подарки: цветы, забота, романтическое путешествие, ювелирные украшения, романтический ужин и духи. Чуть меньше женщин хотели бы получить на 8 Марта деньги и дорогие материальные вещи: квартиру, дом или автомобиль.
Как ни странно, на последнем месте оказались книги – их хотели бы видеть в качестве подарков всего 1 процент опрошенных.
Изображение Киевский международный институт социологии
В то же время, очевидно, дали о себе знать карантинные ограничения прошлого года и закрытые границы большинства стран. Если в 2019 году лишь 5% женщин хотели бы получить романтическое путешествие от своего любимого, то в этом году желающих почти втрое больше – целых 13%.
Также, несмотря на то, что цветы остались в лидерах, значительно меньше женщин рассматривают их в качестве подарков – лишь 18% по сравнению с 23% в 2019 году.
Изображение Киевский международный институт социологии
Что планируют дарить мужчины
Немного позитивной статистики. Стало значительно меньше мужчин, которым некому делать подарки на 8 Марта – их стало всего 5% от опрошеных, тогда как в 2019 году таких мужчин было целых 10%.
Планы мужчин не изменились по сравнению с 2019 годом, за исключением того, что в 2021 году вдвое увеличилось количество мужчин, которые планируют дарить романтическое путешествие,
– сообщают в Киевском международном институте социологии
В этом году совпадают желания партнеров наконец посетить вместе другие страны: вдвое больше мужчин, более 10% опрошенных, хотели бы осчастливить свою вторую половинку романтическим путешествием. Также мужчины угадали с почти всеми другими подарками: цветы, романтический ужин, духи и украшения лидируют и в их планах.
К сожалению, определенное количество женщин будет разочаровано, ведь по данным социологов 16% из них хотели бы получить на 8 Марта заботу и внимание, и только 8% мужчин планируют порадовать этим своих любимых.
Изображение Киевский международный институт социологии
Поделиться новостью