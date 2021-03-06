Часом у дружбі між чоловіком і жінкою досить важко зрозуміти: ви ще просто друзі чи між вами вже щось більше? Проте психологи говорять, що є чіткі ознаки того, що перед вами справжнє кохання.

Психологиня Тереза ДіДонато розповідає, чим відрізняються дружба і кохання, і чому прив'язаність і навіть секс – не завжди означають закоханість. Ці ознаки допоможуть вам розібратись у своїх почуттях і зробити перший крок назустріч своїй другій половинці.

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Що спільного є у дружби і кохання

Деякі речі притаманні як дружнім стосункам, так і романтичним. Тому якщо ви помітили щось із цього у своїх відносинах з хлопцем, це ще зовсім не означає, що вас можна вважати парою.

Вас тягне до людини. Так, коли людина вам цікава і близька, ви відчуваєте певне тяжіння до неї – зовсім не сексуальне чи романтичне. Вам просто хочеться більше часу проводити з другом, і ви сумуєте, коли опиняєтесь далеко від цієї людини. Ви щирі з цією людиною. Людина стає нам набагато ближчою за інших, коли ми ділимось з нею своїми проблемами, мріями, спогадами. Особливо міцним стає зв'язок, якщо друг відкривається вам у відповідь. Довіра – основа як для дружби, так для кохання.

Можливо, вам просто цікаво одне з одним / Фото Unsplash

Ви поважаєте і підтримуєте одне одного. Повага і взаємна підтримка – це обов'язкова складова здорових стосунків, дружніх і романтичних. Тому якщо ви радієте за успіхи свого друга і підтримуєте його у важких ситуаціях, це зовсім не означає, що ви закохані. Вам весело разом. У вас є спільні жарти, ви завжди маєте про що поговорити і разом вам ніколи не нудно? Чудово, значить ви дуже хороші друзі. Але не обов'язково – пара.

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Як розпізнати кохання

Тут можна було б сказати, що секс – це найперше, що робить з друзів справжню пару. Проте психологиня вважає, що зараз рамки сексуальних стосунків дуже розмиті і у вас цілком може бути просто "секс по дружбі", без глибоких почуттів. Тому потрібно дивитись на інші ознаки.

Інтимні стосунки не завжди ознака кохання / Фото Unsplash

Ви прагнете одного й того ж

Друзі також можуть обговорювати спільні плани і мати схожі мрії. Проте саме у парі ви цілеспрямовано пов'язуєте життя одне з одним, у вас спільні цінності і однакове бачення майбутнього. Погодьтесь, якщо хтось хоче подорожувати по світу, а інший будувати кар'єру у столиці, то дружба можлива. А от романтичні стосунки – навряд чи.

Приділяєте увесь час одне одному

Закохані проводять майже увесь свій час разом, насолоджуючись одне одним. Вони прагнуть частіше бачитись, приділять одне одному увагу, дарувати турботу, робити їх стосунки кращими. Для друзів же не є необхідністю постійно бути разом.

Пари приділяють весь вільний час одне одному / Фото Unsplash

Ви взаємозалежні

Якими б незалежними особистостями ви не були, у стосунках є місце здорові залежності одне від одного. Адже ваші життя тепер дуже тісно переплетені і ви часто говорите "ми" замість "я", особливо на початку стосунків.

Впливаєте одне на одного

Це випливає з попередніх пунктів. Неможливо стільки часу проводити з людиною, мати спільний побут, хобі тощо і не зазнати впливу. Друзі також впливають на наші смаки та цінності, проте саме кохану людину та її емоції ми схильні сприймати як частину себе.

Ви можете впливати на свого партнера, а він – на вас / Фото Unsplash

Ви зачаровані цією людиною

Якщо недоліки друзів можуть часом дратувати, то негативні риси коханої людини ми частіше пробачаємо. А все тому, що, закохуючись, ми дивимось на людину через рожеві окуляри, покладаємо на неї певні надії і будуємо мрії. Дружба ж більш реалістична.

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У вас є певні зобов'язання

Ми свідомо обираємо партнера і розуміємо, що, вступаючи у стосунки, беремо на себе конкретні зобов'язання. Психологи вважають, що закінчується дружба і починаються стосунки тоді, коли ми приймаємо рішення працювати над цими стосунками.