15 фотографий, которые доказывают, что свадьба – это всегда очень весело
Свадьба – один из самых важных дней в жизни каждого человека. Влюбленные тщательно готовятся, все-все-все планируют и надеются, что это будет лучший день в жизни. Но иногда все идет не по плану – и возникают такие реально смешные свадебные снимки.
Источник:24 канал
Мы собрали 15 очень веселых, а иногда и странных фотографий с разных свадеб по всему миру. Как хорошо, что кому-то удалось поймать эти моменты на фотоаппарат!
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Фото urapress
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