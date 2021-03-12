Свадьба – один из самых важных дней в жизни каждого человека. Влюбленные тщательно готовятся, все-все-все планируют и надеются, что это будет лучший день в жизни. Но иногда все идет не по плану – и возникают такие реально смешные свадебные снимки.

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