Весілля – один із найважливіших днів у житті кожної людини. Закохані ретельно готуються, все-все-все планують і сподіваються, що це буде найкращий день у житті. Та інколи все йде не за планом – і виникають такі реально кумедні весільні знімки.

Ми зібрали 15 дуже веселих, а подекуди й дивних фотографій із різних весіль з усього світу. Як добре, що комусь вдалося піймати ці моменти на фотоапарат! Цікаво 44-річну вчительку плутають з її власною донькою: у чому секрет молодості Хтось ну дуже хоче вийти заміж! Фото tuxboard Хлопчик перевіряє, чи все добре із весільним платтям Фото Pinterest Прекрасна ідея для весільної фотосесії! Фото Pinterest Оригінально! Фото Noi Бідна наречена... Фото IW "Ви тільки подивіться, яке колечко!" Фото 7tint "Куди мене везуть?" Фото vpodobay "Внуків робіть пошвидше!" Фото Picline Всі щасливі! Фото urapress Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO Хтось не промахнувся Фото placepic Дуже-дуже дивна фотографія! Фото RTL Весілля завжди втомлює Фото fakt ​Цікаво Що тут відбувається: 15 кумедних сімейних фото, які люди хочуть якнайшвидше забути Усмішка на всі 32! Фото vpodobay Вони знайшли один одного! Фото sekarya Крута весільна тематика! Фото Pinterest