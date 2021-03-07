Що тут відбувається: 15 кумедних сімейних фото, які люди хочуть якнайшвидше забути
Переглядаючи старі сімейні альбоми, завжди можна знайти максимально абсурдні та кумедні фотографії, які треба сховати якнайдалі, щоб ніхто їх більше не побачив. Герої нашої добірки вирішили по-іншому: вони опублікували такі світлини і розсмішили вже сотні тисяч людей зі всього світу.
Джерело:24 канал
Ми підготували для вас добірку шалено абсурдних сімейних фотографій, на яких відбувається щось абсолютно незрозуміло. Вони однозначно потішать.
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Усі фото – Awkward Family Photos.
"45 хвилин у фотосалоні, двоє голодних дітей – і ось моя найкраща різдвяна фотографія. Фотограф 5 разів питав, чи справді я хочу її придбати"
"Я застрягла в унітазі. Але мої батьки замість того, щоб допомогти мені, одразу побігли за фотоапаратом"
Яка різдвяна атмосфера! Мила дівчинка і Санта Клаус із підбитим оком
"Я досі намагаюся забути цього синього пана"
"Все, що я хотів у 1986 році – велику пташку на день народження. Батькам явно це вдалося"
Фото Reddit
Цій дівчинці на фото всього 11 років
"Все сталося влітку 68-го чи 69-го років. Цього чоловіка звуть Сонні, і він виступав разом із співачкою Шер. Як виявилося, моя мама зупинилася в одному й тому ж готелі, де вони перетнулися біля басейну. Сонні таки сфотографувався разом із моєю мамою. Але фото вийшло дещо ніяковим"
Хлопчик явно щось задумав
"У той час я відчував себе ідіотом через ці однакові светрики. Але зараз розумію, що це було справді весело"
"Наша сімейна фотосесія у 1987 році. Погляньте, який контраст роблять мої брати, яким тоді подобався панк-рок, і мама з сестрою"
Так багато питань – і так мало відповідей
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Здається, Санта скоро не витримає...
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"Коли я мала 5 років, то була дуже закохана в Брендона із "Беверлі-Гіллз". Тому я зробила такий колаж"
"Кожного року ми разом зрубували ялинку для свят. Мій тато дозволив кожному з нас по черзі користуватися пилкою. На цій фотографії я виглядаю як персонаж із книг Стівена Кінга"
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