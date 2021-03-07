Переглядаючи старі сімейні альбоми, завжди можна знайти максимально абсурдні та кумедні фотографії, які треба сховати якнайдалі, щоб ніхто їх більше не побачив. Герої нашої добірки вирішили по-іншому: вони опублікували такі світлини і розсмішили вже сотні тисяч людей зі всього світу.

Ми підготували для вас добірку шалено абсурдних сімейних фотографій, на яких відбувається щось абсолютно незрозуміло. Вони однозначно потішать. Цікаво Це повний провал: добірка дивних тату, про які їх власники пошкодували – фото Усі фото – Awkward Family Photos. "45 хвилин у фотосалоні, двоє голодних дітей – і ось моя найкраща різдвяна фотографія. Фотограф 5 разів питав, чи справді я хочу її придбати" "Я застрягла в унітазі. Але мої батьки замість того, щоб допомогти мені, одразу побігли за фотоапаратом" Яка різдвяна атмосфера! Мила дівчинка і Санта Клаус із підбитим оком "Я досі намагаюся забути цього синього пана" "Все, що я хотів у 1986 році – велику пташку на день народження. Батькам явно це вдалося" Фото Reddit Цій дівчинці на фото всього 11 років "Все сталося влітку 68-го чи 69-го років. Цього чоловіка звуть Сонні, і він виступав разом із співачкою Шер. Як виявилося, моя мама зупинилася в одному й тому ж готелі, де вони перетнулися біля басейну. Сонні таки сфотографувався разом із моєю мамою. Але фото вийшло дещо ніяковим" Хлопчик явно щось задумав "У той час я відчував себе ідіотом через ці однакові светрики. Але зараз розумію, що це було справді весело" "Наша сімейна фотосесія у 1987 році. Погляньте, який контраст роблять мої брати, яким тоді подобався панк-рок, і мама з сестрою" Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO Так багато питань – і так мало відповідей Сини не дуже зраділи ранковій здобичі батька. А дружина задоволена Здається, Санта скоро не витримає... Цікаво 10 дорослих вчинків від дітей, які вас зворушать до сліз: фото "Коли я мала 5 років, то була дуже закохана в Брендона із "Беверлі-Гіллз". Тому я зробила такий колаж" "Кожного року ми разом зрубували ялинку для свят. Мій тато дозволив кожному з нас по черзі користуватися пилкою. На цій фотографії я виглядаю як персонаж із книг Стівена Кінга"