Повірте, діти здатні на справді неймовірні вчинки, які від них зовсім не очікують. Вони рятують людей, допомагають знедоленим людям та просто роблять цей світ трішечки кращим.

Ми покажемо вам 10 прекрасних історій про дітей, які неймовірно зворушать вас та піднімуть настрій. Давайте частіше допомагати та підтримувати один одного!

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Цей хлопчик врятував 18-річну дівчину від викрадення. Його нагородила місцева поліція в Ірландії

Під час прогулянки Тірнан побачив, як троє чоловік намагалися силою затягнути 18-річну дівчину до себе в автомобіль. Хлопчик не розгубився і одразу почав кликати людей на допомогу. Тоді зловмисники втекли, а Тірнан відвів дівчину у безпечне місце. Вдома хлопчик розповів про свою пригоду, після чого його мама викликала поліцію, яка розбиралася із ситуацією.

Цей 6-річний хлопчик врятував життя своїй молодшій сестричці, захистивши її від собаки. Він отримав кілька травм, але вижив

На фотографії Девонте (13 років), Семмі (14 років) і Шон (12 років). Хлопці врятували людину від самогубства – вони не дали їй стрибнути із моста

Цей 12-річний хлопчик робить оригінальні метелики для песиків та котиків із притулку, щоб їм пошвидше знайшли домівку

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

14-річний хлопець із Ємена щодня годує безпритульного із особливими потребами. Усю їжу юнак купує за свою зарплату

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"Я пишаюся своїм сином! Він побачив, як самотній хлопчик стояв в кутку і плакав. Тому він підійшов до нього, щоб втішити та піти разом до школи"

Всі фото – Reddit.