Поверьте, дети способны на действительно невероятные поступки, которые от них совсем не ожидают. Они спасают людей, помогают обездоленным людям и просто делают этот мир чуточку лучше.

Мы покажем вам 10 чудесных историй о детях, которые невероятно тронут вас и поднимут настроение. Давайте чаще помогать и поддерживать друг друга!

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Этот мальчик спас 18-летнюю девушку от похищения. Его наградила местная полиция в Ирландии

Во время прогулки Тирнан увидел, как трое человек пытались силой затащить 18-летнюю девушку к себе в автомобиль. Мальчик не растерялся и сразу стал звать людей на помощь. Тогда злоумышленники скрылись, а Тирнан отвел девушку в безопасное место. Дома мальчик рассказал о своем приключении, после чего его мама вызвала полицию, которая разбиралась с ситуацией.

Этот 6-летний мальчик спас жизнь своей младшей сестренки, защитив ее от собаки. Он получил несколько травм, но выжил

На фотографии Девонте (13 лет), Сэмми (14 лет) и Шон (12 лет). Ребята спасли человека от самоубийства – они не дали ему прыгнуть с моста

Этот 12-летний мальчик делает оригинальные бабочки для собак и кошек из приюта, чтобы им поскорее нашли дом

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

14-летний парень с Йемена ежедневно кормит бездомного с особыми потребностями. Всю пищу юноша покупает за свою зарплату

Дети отреставрировали могилы солдат, погибших во время Первой мировой войны

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У мальчика очень большое сердце!

Детки из детского сада прощаются друг с другом перед вступлением в начальные школы

Детки изучили язык жестов, чтобы поздравить немого уборщика с днем ​​рождения

"Я горжусь своим сыном! Он увидел, как одинокий мальчик стоял в углу и плакал. Поэтому он подошел к нему, чтобы утешить и пойти вместе в школу"

Все фото – Reddit.