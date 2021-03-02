10 взрослых поступков от детей, которые вас тронут до слез фото
Поверьте, дети способны на действительно невероятные поступки, которые от них совсем не ожидают. Они спасают людей, помогают обездоленным людям и просто делают этот мир чуточку лучше.
Мы покажем вам 10 чудесных историй о детях, которые невероятно тронут вас и поднимут настроение. Давайте чаще помогать и поддерживать друг друга!
Интересно Просто забей: 6 неуместных фраз, которые не стоит говорить человеку в трудный период
Этот мальчик спас 18-летнюю девушку от похищения. Его наградила местная полиция в Ирландии
Во время прогулки Тирнан увидел, как трое человек пытались силой затащить 18-летнюю девушку к себе в автомобиль. Мальчик не растерялся и сразу стал звать людей на помощь. Тогда злоумышленники скрылись, а Тирнан отвел девушку в безопасное место. Дома мальчик рассказал о своем приключении, после чего его мама вызвала полицию, которая разбиралась с ситуацией.
Этот 6-летний мальчик спас жизнь своей младшей сестренки, защитив ее от собаки. Он получил несколько травм, но выжил
На фотографии Девонте (13 лет), Сэмми (14 лет) и Шон (12 лет). Ребята спасли человека от самоубийства – они не дали ему прыгнуть с моста
Этот 12-летний мальчик делает оригинальные бабочки для собак и кошек из приюта, чтобы им поскорее нашли дом
14-летний парень с Йемена ежедневно кормит бездомного с особыми потребностями. Всю пищу юноша покупает за свою зарплату
Дети отреставрировали могилы солдат, погибших во время Первой мировой войны
Интересно Мужчина построил "остров", чтобы вернуть любимую: но все пошло не так
У мальчика очень большое сердце!
Детки из детского сада прощаются друг с другом перед вступлением в начальные школы
Детки изучили язык жестов, чтобы поздравить немого уборщика с днем рождения
"Я горжусь своим сыном! Он увидел, как одинокий мальчик стоял в углу и плакал. Поэтому он подошел к нему, чтобы утешить и пойти вместе в школу"
Все фото – Reddit.
Поделиться новостью