Что здесь происходит: 15 забавных семейных фото, которые люди хотят поскорее забыть
Просматривая старые семейные альбомы, всегда можно найти максимально абсурдные и смешные фотографии, которые нужно спрятать подальше, чтобы никто больше не увидел. Герои нашей подборки решили по-другому: они опубликовали такие фотографии и рассмешили уже сотни тысяч людей со всего мира.
Источник:24 канал
Мы подготовили для вас подборку безумно абсурдных семейных фотографий, на которых происходит нечто совершенно непонятное. Они однозначно развеселят.
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Все фото – Awkward Family Photos.
"45 минут в фотосалоне, двое голодных детей – и вот моя лучшая рождественская фотография. Фотограф 5 раз спрашивал, действительно ли я хочу ее приобрести"
"Я застряла в унитазе. Но мои родители вместо того, чтобы помочь мне, сразу побежали за фотоаппаратом"
Какая рождественская атмосфера! Милая девочка и Санта Клаус из подбитым глазом
"Я до сих пор пытаюсь забыть этого синего господина"
"Все, что я хотел в 1986 году – большую птицу на день рождение. Родителям явно это удалось"
Фото Reddit
Этой девочке на фото всего 11 лет
"Все случилось летом 68-го или 69-го годов. Этого человека зовут Сонни, и он выступал вместе с певицой Шер. Как оказалось, моя мама остановилась в одном и том же отеле, где они пересеклись у бассейна. Сонни все-таки сфотографировался вместе с моей мамой. Но фото получилось довольно неловким"
Мальчик явно что-то задумал
"В то время я чувствовал себя идиотом через эти одинаковые свитера. Но сейчас понимаю, что это было действительно весело"
"Наша семейная фотосессия в 1987 году. Посмотрите, какой контраст делают мои братья, которым тогда нравился панк-рок, и мама с сестрой"
Так много вопросов – и так мало ответов
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Кажется, Санта скоро не выдержит...
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"Когда мне было 5 лет, тогда я очень любила Брэндона из "Беверли-Хиллз". Поэтому я сделала такой коллаж"
"Каждый год мы вместе рубили елку для праздников. Мой папа позволил каждому из нас по очереди пользоваться пилой. На этой фотографии я выгляжу как персонаж из книг Стивена Кинга"
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