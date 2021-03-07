Просматривая старые семейные альбомы, всегда можно найти максимально абсурдные и смешные фотографии, которые нужно спрятать подальше, чтобы никто больше не увидел. Герои нашей подборки решили по-другому: они опубликовали такие фотографии и рассмешили уже сотни тысяч людей со всего мира.

Мы подготовили для вас подборку безумно абсурдных семейных фотографий, на которых происходит нечто совершенно непонятное. Они однозначно развеселят. Интересно Это полный провал: подборка странных тату, о которых их владельцы пожалели - фото Все фото – Awkward Family Photos. "45 минут в фотосалоне, двое голодных детей – и вот моя лучшая рождественская фотография. Фотограф 5 раз спрашивал, действительно ли я хочу ее приобрести" "Я застряла в унитазе. Но мои родители вместо того, чтобы помочь мне, сразу побежали за фотоаппаратом" Какая рождественская атмосфера! Милая девочка и Санта Клаус из подбитым глазом "Я до сих пор пытаюсь забыть этого синего господина" "Все, что я хотел в 1986 году – большую птицу на день рождение. Родителям явно это удалось" Фото Reddit Этой девочке на фото всего 11 лет "Все случилось летом 68-го или 69-го годов. Этого человека зовут Сонни, и он выступал вместе с певицой Шер. Как оказалось, моя мама остановилась в одном и том же отеле, где они пересеклись у бассейна. Сонни все-таки сфотографировался вместе с моей мамой. Но фото получилось довольно неловким" Мальчик явно что-то задумал "В то время я чувствовал себя идиотом через эти одинаковые свитера. Но сейчас понимаю, что это было действительно весело" "Наша семейная фотосессия в 1987 году. Посмотрите, какой контраст делают мои братья, которым тогда нравился панк-рок, и мама с сестрой" Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO Так много вопросов – и так мало ответов Дети не очень обрадовались утренней добычи отца. А жена довольна Кажется, Санта скоро не выдержит... Интересно 10 взрослых поступков от детей, которые вас тронут до слез: фото "Когда мне было 5 лет, тогда я очень любила Брэндона из "Беверли-Хиллз". Поэтому я сделала такой коллаж" "Каждый год мы вместе рубили елку для праздников. Мой папа позволил каждому из нас по очереди пользоваться пилой. На этой фотографии я выгляжу как персонаж из книг Стивена Кинга"