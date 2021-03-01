Это полный провал: подборка странных тату, о которых их владельцы пожалели - фото
Татуировки могут стать настоящим шедевром на вашем теле, которым вы годами будете любоваться. Однако не для владельцев этих тату. Некоторые из них и сами не понимают, для чего набили это изображение на свои тело.
Источник:boredpanda
Пользователь ТикТик под ником @hannanicbic запустила целую волну видео, всего лишь спросив у себя на странице "Какое глупое тату вы делали?". На этот вопрос у многих пользователей нашелся ответ – и они взялись делиться своими историями и изображениями татуировок, которые вряд ли большинство людей решились себе набить.
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Эти тату трудно назвать гениальными, некоторые из них выглядят как полное фиаско, а другие – даже можно назвать милыми. Убедитесь сами.
Наверное, это самое неожиданное место для тату
Фото alicjafg1
Хотя нет, подождите ... Вот самое неожиданное место!
Фото arielbahuguna
Вы никогда не можете быть уверены, что все правильно поймут значение вашего тату, или его значение и вовсе изменится со временем. Так случилось и с тату у этой девушки из Кентукки.
2 года назад Лия разговаривала со своим другом, который восхищался ее способностью всегда оставаться собой и сказал важную фразу: "Ты мужественно и радикально отказываешься носить маску". Эти слова так ее зацепил, что через некоторое время, а именно – 4 марта 2020 года, она решилась сделать себе тату с этими словами. Кто же знал, что через несколько дней у словосочетания "носить маску" уже будет совсем другое значение?
Фото wakaflockafloccar
Лия призналась, что прошлым летом ей даже приходилось постоянно носить кардиган или другую одежду с длинным рукавом, чтобы прикрыть это тату, ведь в период пандемии эта фраза звучала почти как издевательство.
Как этим мужчинам пришла в голову идея набить тату на самых интересных местах?
Фото mk5_luke
Фото austin7111996
Эта девушка набила себе невидимку
На английском невидимка – Bobby pin, поэтому она оригинально превратила обычную невидимку в живого человечка.
Фото abbydabby39
Похоже, кто-то здесь настоящий фанат консервированных бобов
Фото sharimsharimsharim
Интересный выбор тату для одного человека – гусь с ножом и картофель
Фото 4lanski_oss
Владелец тату очень своеобразно проявляет свою любовь к Гомеру Симпсону
Фото cataas_trofe
Да, это две пчелки на свидании, которые встречаются на коленях своей владелицы
Фото ocean3883
А вот это очень даже оригинально!
Фото trickshh
Не самое лучшее изображение Пятачка
Фото xxoshorty
Вряд ли он сделал это тату в трезвом виде
Фото w_e_s_t_m_a_n
Почему бы не набить себе контуры своей руки ... на ноге
Фото lucaslance1130
А эти тату выглядят довольно мило
Хотя и не претендуют на звание настоящих шедевров.
Фото emmaaagrld
Фото ocean3883
Фото impau2699
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