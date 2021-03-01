Татуировки могут стать настоящим шедевром на вашем теле, которым вы годами будете любоваться. Однако не для владельцев этих тату. Некоторые из них и сами не понимают, для чего набили это изображение на свои тело.

Пользователь ТикТик под ником @hannanicbic запустила целую волну видео, всего лишь спросив у себя на странице "Какое глупое тату вы делали?". На этот вопрос у многих пользователей нашелся ответ – и они взялись делиться своими историями и изображениями татуировок, которые вряд ли большинство людей решились себе набить.

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Эти тату трудно назвать гениальными, некоторые из них выглядят как полное фиаско, а другие – даже можно назвать милыми. Убедитесь сами.

Наверное, это самое неожиданное место для тату

Фото alicjafg1

Хотя нет, подождите ... Вот самое неожиданное место!

Фото arielbahuguna

Вы никогда не можете быть уверены, что все правильно поймут значение вашего тату, или его значение и вовсе изменится со временем. Так случилось и с тату у этой девушки из Кентукки.

2 года назад Лия разговаривала со своим другом, который восхищался ее способностью всегда оставаться собой и сказал важную фразу: "Ты мужественно и радикально отказываешься носить маску". Эти слова так ее зацепил, что через некоторое время, а именно – 4 марта 2020 года, она решилась сделать себе тату с этими словами. Кто же знал, что через несколько дней у словосочетания "носить маску" уже будет совсем другое значение?

Фото wakaflockafloccar

Лия призналась, что прошлым летом ей даже приходилось постоянно носить кардиган или другую одежду с длинным рукавом, чтобы прикрыть это тату, ведь в период пандемии эта фраза звучала почти как издевательство.

Как этим мужчинам пришла в голову идея набить тату на самых интересных местах?

Фото mk5_luke

Фото austin7111996

Эта девушка набила себе невидимку

На английском невидимка – Bobby pin, поэтому она оригинально превратила обычную невидимку в живого человечка.

Фото abbydabby39

Похоже, кто-то здесь настоящий фанат консервированных бобов

Фото sharimsharimsharim

Интересный выбор тату для одного человека – гусь с ножом и картофель

Фото 4lanski_oss

Владелец тату очень своеобразно проявляет свою любовь к Гомеру Симпсону

Фото cataas_trofe

Да, это две пчелки на свидании, которые встречаются на коленях своей владелицы

Фото ocean3883

А вот это очень даже оригинально!

Фото trickshh

Не самое лучшее изображение Пятачка

Фото xxoshorty

Вряд ли он сделал это тату в трезвом виде

Фото w_e_s_t_m_a_n

Почему бы не набить себе контуры своей руки ... на ноге

Фото lucaslance1130

А эти тату выглядят довольно мило

Хотя и не претендуют на звание настоящих шедевров.

Фото emmaaagrld

Фото rgraves123_

Фото ocean3883

Фото impau2699