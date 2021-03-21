Креативность уже давно касается не только творческих профессий. Люди разных специальностей стремятся развить в себе способность мыслить нестандартно и находить творческие решения в различных ситуациях. Книги вам в этом помогут.

Креативность – это не особая способность для избранных, каждый может развить ее в себе. Эта подборка книг вдохновит вас на совершенствование своих творческих способностей и поможет пробудить креативность. Читайте и изучайте!

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1. Путь художника. Джулия Камерон

Фото Издательство Старого Льва

Издательство: Издательство Старого Льва

О чем книга

Эта книга станет спасением, если у вас именно сейчас творческий кризис и вам трудно реализовать свой творческий потенциал. Она также поможет вам найти в себе ту художественную жилку, которой вам, возможно, всегда не хватало, и структурировать свои мысли. Это своеобразный практический курс, рассчитанный на 12 недель ежедневных занятий. Поэтому просто прочитать отложить на полку не удастся, ведь автор дает реальные инструменты для работы над своим мышлением.

2. Странная девочка, которая влюбилась в мозг. Венди Судзуки

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Издательство: Фабула

О чем книга

Венди Судзуки – профессор Нью-Йоркского университета, нейробиолог, сторонница здорового образа жизни. В этой книге она объясняет, как связан наш мозг и тело, и как начать эту связь чувствовать. Здесь также много интересных упражнений, которые помогут улучшить память и внимание, поднять настроение и активизировать вашу мозговую деятельность. Вы начнете мыслить более гибко и применять это умение в различных сферах своей жизни.

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3. Рисовый штурм и еще 21 способы мыслить нестандартно. Майкл Микалко

Фото yakaboo

Издательство: Манн, Иванов и Фербер

О чем книга

С этой книгой вы сможете постоянно генерировать идеи! Не стать креативным с этой книгой просто невозможно. Это подборка уникальных техник, игр, головоломок, которые развивают креативное мышление и учат нестандартно мыслить при решении проблем. А вдохновлять на выполнение всех этих задач вас будут истории успеха и больших прорывов, которые автор также описывает в книге.

4. Думай как художник. Уилл Гомперц

Фото ArtHuss

Издательство: ArtHuss

О чем книга

После прочтения этой книги вам больше не нужно будет ждать особого настроения или вдохновения для выполнения творческих заданий. Потому автор показывает: для того, чтобы генерировать крутые идеи, не нужно музы. Он наблюдал за работой многих творческих людей: художников, писателей, режиссеров, писателей и т.д., и заметил в них нечто общее. Он поможет вам развить свои творческие способности и научиться водоворот своих идей превращать в реальные результаты.

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5. Гениальность на заказ. Марк Леви

Фото yakaboo

Издательство: Манн, Иванов и Фербер

О чем книга

Эта книга научит вас пользоваться очень полезной техникой – фрирайтингом, которая заключается в очень быстром записывании своих мыслей. Миллион креативных идей есть в каждом человеке, но мы постоянно их отвергаем и "шлифуем", чтобы они не показались нелепыми окружающим. Однако фрирайтинг позволяет высвободить наиболее неожиданные и прорывные идеи, которые постоянно живут в нас. Автор раскрывает секреты эффективного фрирайтинга и рассказывает, как улучшить свое умственные способности.