Британская пара считает, что они родились не в ту эпоху, ведь оба влюблены в винтажные вещи. Они одевают только в стиле 40-х и 50-х лет, покупая старую одежду в благотворительных магазинах и в Интернете.

На улице 52-летнюю Энн и 57-летнего Дэнни Шир видно издалека: они словно пришли из другой эпохи. Пара надевает изысканную винтажную одежду не только по праздникам, но и просто идя в аптеку, в супермаркет или даже в строительный магазин за краской.

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Супруги уже 6 лет вообще не покупают новую одежду в обычных магазинах. Они одеваются в таком стиле не только из-за того, что старую одежду можно купить благотворительных магазинах, и это значительно экономит их бюджет:

Покупки в благотворительных магазинах делают меня счастливее, даже не из-за того, что такая одежда дешевле. Мне нравится искать настоящие сокровища, это так волнительно,

– рассказывает Энни

Они одеваются в стиле 40-х годов / Фото Daily Mail

С чего началось их увлечение

Энни признается, что до недавнего времени она одевалась как все обычные люди. Ей всегда нравился винтажная одежда, и вот в свои 40 она решила, что больше не будет себе отказывать в удовольствии носить то, от чего она в таком восторге.

Энни начала так одеваться только в 40 лет / Фото Daily Mail

А такая любовь к стилю 40-х и 50-х появилась у нее от бабушки, Мари Бойз, которая была еще той модницей:

Ей было 93 года, когда она умерла, и она всю жизнь была очень гламурной и невероятно стильной. Раньше она показывала мне свои фотографии, и это вызвало во мне интерес ко всему винтажному,

– рассказывает женщина

Так выглядела бабушки Энни в молодости / Фото Daily Mail

После своей смерти бабушка оставила внучке настоящие сокровища – целый сундук со своей стильной одеждой, который можно надевать каждый день. Когда Энни приняла решение одеваться в стиле 40-х годов, Дэнни лишь поддержал свою жену. С тех пор они создают яркие образы, дополняя винтажную одежду соответствующими аксессуарами и прическами.

Однако Энни признается, что в 40-х и 50-х годах прошлого века ее привлекает исключительно стиль:

У меня никогда не было желания стать домохозяйкой, меня не привлекают ценности того времени, это просто стиль. Я также очень люблю гламурный голливудский стиль, но это не моя жизнь.

Она выглядит как настоящая леди 40-х годов / Фото Daily Mail

Как реагируют другие люди

Каждый раз, когда супруги выходят на улицу, это превращается в настоящее представление. Ведь они не изменяют своему стилю, даже когда идут на работу или за покупками. Вокруг них всегда собираются люди, и сначала это было очень необычно:

Для начала нужно было немного привыкнуть ко вниманию, особенно там, где я живу. Ближайший город – Биггар, это очень фермерский район. Поэтому когда я появлялась там в своем образе, все постоянно на меня смотрели,

– рассказывает Энни

Энни одевается так даже в супермаркет / Фото Daily Mail

На улице к ним постоянно подходят люди и в восторге фотографируют необычную пару. Смешные ситуации случались особенно в путешествиях. Однажды к ним подошла целая семья итальянцев, которые хотели фото с супругами, и это заняло почти полчаса!

Они выглядят роскошно даже в путешествиях / Фото Daily Mail

В Париже один фотограф подумал, что Энни и Дэнни нарядились так для съемок. Когда же оказалось, что они всегда так выглядят, то очень удивился и через несколько дней устроил им фотосессию.

То самое фото из Парижа / Фото Daily Mail

Несмотря на то, что супруги всегда привлекает к себе много внимания, они не хотели бы одеваться менее ярко и изысканно. Энни работает преподавателем в колледже и создает полный образ, вместе с прической и аксессуарами, даже на занятия со студентами в Zoom:

Я просто чувствую себя счастливее, если я выгляжу так. И наоборот – я чувствую себя очень неудобно, если не одета в винтажную одежду. Это действительно моё,

– признается женщина

Хотя дома она ходит в джинсах, но на улицу она никогда не выйдет в современной одежде.

Энни всегда в образе / Фото Daily Mail

Как они ищут одежду

Большинство своих вещей супруги находит в благотворительных магазинах, где такую одежду можно купить просто за бесценок. Даже когда они едут в путешествие, то рассчитывают время так, чтобы посетить похожие магазины в других городах или даже странах.

Они ищут одежду в благотворительных магазинах / Фото Daily Mail

Дэнни же часто просто достает вещи, которые носил еще в молодости, и создает прекрасные образы с ними. Ведь мода циклична, и все забытое снова возвращается.

Выглядеть стильно им также помогает знакомая швея. Она всегда может немного переделать вещь с 80-х годов, оформив ее так, что она будет выглядеть как из 40-х. Однако это еще не все:

Другое тайное оружие, которое у меня есть, – это моя мама, упорная вязальщица. Мы с Дэнни получили от нее множество кардиганов и джемперов в винтажном стиле,

– говорит Энни

Для них это также возможность вести экологичный образ жизни. Покупая старую одежду, они не поддерживают масс-маркет, а являются сторонниками "устойчивой моды": "Благотворительные магазины дарят жизнь одежде, которую в противном случае просто выбросили бы".