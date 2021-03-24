Тогда – сейчас: пара воссоздала свадебную фотосессию на 50 годовщину брака
Супруги сделали друг другу фантастический сюрприз на 50 годовщину брака. Они повторили фотографии с собственной свадьбы, которая состоялась еще в далеком 1971 году. Оцените эти прекрасные фотографии!
Источник:Bored Panda
За это время они не только сохранили чувства друг к другу, но и пережили много трудностей. Жена Кэролайн поборола рак груди, а мужу Келли делали пересадку почки 17 лет назад. Сейчас у них трое детей и аж четверо внуков.
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Фото Two Hoyles Photography
Идея сделать такую оригинальную фотосессию возникла задолго до 50 годовщины брака. Кэролайн специально отращивала свои волосы три года, чтобы они были таким же, как на старых фотографиях. Также она сохранила собственное свадебное платье, которое ей до сих пор невероятно подходит.
Фото Two Hoyles Photography
Фото Two Hoyles Photography
Фото Two Hoyles Photography
По разной статистике, от 40% до 50% браков в США заканчиваются разводами. Однако Кэролайн и Келли сохранили свою любовь на протяжении многих лет. Жена рассказала журналистам, как им это удалось.
Мы много пережили, но я не знаю, прошло ли мі через нечто большее, чем другие пары... Мы просто нашли способ преодолеть сложные моменты и наслаждались приятными моментами, – рассказала Кэролайн.
Фото Two Hoyles Photography
Фото Two Hoyles Photography
Фото Two Hoyles Photography
Фото Two Hoyles Photography
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Фото Two Hoyles Photography
Фото Two Hoyles Photography
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