Супруги сделали друг другу фантастический сюрприз на 50 годовщину брака. Они повторили фотографии с собственной свадьбы, которая состоялась еще в далеком 1971 году. Оцените эти прекрасные фотографии!

За это время они не только сохранили чувства друг к другу, но и пережили много трудностей. Жена Кэролайн поборола рак груди, а мужу Келли делали пересадку почки 17 лет назад. Сейчас у них трое детей и аж четверо внуков.

Интересно Японские супруги 2 года спят и едят отдельно: они раскрыли секрет счастливого брака

Фото Two Hoyles Photography

Идея сделать такую ​​оригинальную фотосессию возникла задолго до 50 годовщины брака. Кэролайн специально отращивала свои волосы три года, чтобы они были таким же, как на старых фотографиях. Также она сохранила собственное свадебное платье, которое ей до сих пор невероятно подходит.

Фото Two Hoyles Photography

Фото Two Hoyles Photography

Фото Two Hoyles Photography

По разной статистике, от 40% до 50% браков в США заканчиваются разводами. Однако Кэролайн и Келли сохранили свою любовь на протяжении многих лет. Жена рассказала журналистам, как им это удалось.

Мы много пережили, но я не знаю, прошло ли мі через нечто большее, чем другие пары... Мы просто нашли способ преодолеть сложные моменты и наслаждались приятными моментами, – рассказала Кэролайн.

Фото Two Hoyles Photography

Фото Two Hoyles Photography

Фото Two Hoyles Photography

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Фото Two Hoyles Photography

Интересно Не узнать: 15 женщин, которые рискнули сменить прическу и не прогадали – фото

Фото Two Hoyles Photography

Фото Two Hoyles Photography