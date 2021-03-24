Подружжя зробило один одному фантастичний сюрприз на 50 річницю шлюбу. Вони повторили фотографії із власного весілля, яке відбулося ще в далекому 1971 році. Оцініть ці прекрасні світлини!

За цей час вони не тільки зберегли почуття один до одного, але й пережили багато труднощів. Дружина Керолайн поборола рак грудей, а чоловіку Келлі робили пересадку нирки 17 років тому. Зараз у них троє дітей та аж четверо внуків.

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Фото Two Hoyles Photography

Ідея зробити таку оригінальну фотосесію виникла задовго до 50 річниці шлюбу. Керолайн спеціально відрощувала своє волосся три роки, щоб воно було таким самим, як на старих світлинах. Також вона зберегла власне весілля плаття, яке їй досі неймовірно пасує.

Фото Two Hoyles Photography

Фото Two Hoyles Photography

Фото Two Hoyles Photography

За різною статистикою, від 40% до 50% шлюбів у США закінчуються розлученнями. Однак Керолайн та Келлі зберегли своє кохання упродовж багатьох років. Дружина розповіла журналістам, як їм це вдалося зробити.

Ми багато пережили, але я не знаю, чи пройшло через щось більше, ніж інші пари… Ми просто знайшли спосіб подолати складні моменти та насолоджувалися приємними моментами, – розповіла Керолайн.

Фото Two Hoyles Photography

Фото Two Hoyles Photography

Фото Two Hoyles Photography

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Фото Two Hoyles Photography

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Фото Two Hoyles Photography

Фото Two Hoyles Photography