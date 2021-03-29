Романтика – це не лише квіти на свято та вечері при свічках на День Валентина. Справжнє кохання виявляється й у побутових дрібничках, які ми не завжди помічаємо.

Якщо деякі люди соромляться говорити про свої почуття вголос, то їх щоденні вчинки промовляються про це красномовно. Ми склали для вас список таких милих та зворушливих моментів. Придивіться, можливо ваші будні складають з таких миттєвостей? Вітаємо, перед вами справжнє кохання!

До теми: Забудьте про це: 8 речей, яких у жодному разі не можна робити у стосунках

1. Він піклується про тебе, коли ти хворієш. Готує тобі бульйони, навіть якщо його фішка – це лише стейки; ходить в аптеку, навіть якщо повно роботи; втішає, коли піднімається температури. Це неоціненна турбота.

2. Він щоранку залишає тобі милі записки. Особливо приємно, коли вони написані від руки.

Він любить писати милі любовні записки / Фото Pexels

3. Він без нагадувань несподівано фотографує тебе у подорожах. Він бачить твою красу і йому хочеться її закарбувати.

4. Ви завжди цілує на прощання. Навіть якщо він просто йде в магазин, ви просто не можете пропустити цей ритуал.

5. У всіх є таємниці чи вчинки, за які нам соромно. Справжнє кохання – це коли він довіряє тобі секрети, про які ніхто не знає.

Ви завжди цілуєтеся, коли прощаєтесь / Фото Pexels

6. Він не забуває про тебе. І навіть під час вечірки зі своїми друзями він не забуває написати тобі чи надіслати смішне фото.

7. У його рюкзаку завжди є зарядне та power bank про всяк випадок, адже знає, що твій телефон швидко розряджається.

8. Ви легко можете почати танцювати під улюблені пісні, нікого не соромлячись, тільки ти і він. Ось це справжня гармонія!

Ви можете почати танцювати будь-де / Фото Unsplash

9. Навіть якщо він ненавидить оливки, а ти не доторкнешся до оселедця, у магазині ви все одно не забуваєте купити улюблені продукти одне одного.

10. Він завжди каже тобі, що ти прекрасно виглядаєш, навіть якщо ти зараз дуже погано почуваєшся і зовсім не схожа на королеву краси.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

11. Ви почали разом дивитись серіал, проте у тебе вже кілька днів ніяк не виходить виділити для цього час – коханий ніколи не буде дивитись його без тебе.

Він не буде дивитись ваш улюблений серіал без тебе / Фото Unsplash

12. Переїзд в інше місто, підвищення на роботі чи покупка машини – важливі рішення він ніколи не приймає сам, а завжди радиться з тобою.

13. Коли ти не виспалась і ніяк не можете прокинутись, а він вже готує для тебе улюблений сніданок.

Він приносить сніданок у ліжко Фото / Pixabay

14. У нього хороші стосунки з твоїми рідними. Грає у м'яча з твоїм молодшим братом, допомагає татові обрати новий телефон і купує квіти твоїй мамі – хіба ж це не мило?

15. Він завжди вислуховує тебе і пишається тобою навіть тоді, коли у тебе був поганий день і нічого не вдавалось.

Він завжди підтримує тебе / Фото Pexels

16. Він зберігає смішні відео у TikTok, щоб потім показати тобі й ви посміялись разом.

17. Він йде з тобою до торгового центра, навіть якщо ненавидить шопінг, адже знає, що тобі важлива його думка.

Цікаво: Пара не купувала новий одяг 6 років: вони створюють образи у стилі 40-х років – фото

18. Час від часу ти помічаєш, що він закохано дивиться на тебе, поки ти читаєш книгу, готуєш їсти, працюєш чи наносиш маску.

Він часто дивиться на тебе закоханим поглядом / Фото Pexels

19. Він приносить тобі каву та чай, коли ти завантажена роботою і забуваєш навіть поїсти.

20. Він поважає твій особистий простір, і сам вмовляє тебе піти погуляти лише з подругами, щоб ти розвіялась.