Без одних вещей нам трудно обойтись, другие – нам просто не нужны. А есть вещи, которые выглядят настолько странно и даже угрожающе, что вообще непонятно, кому они могут понадобиться. Именно этому посвящен новый тренд в Twitter под названием #StuffThatShouldNotExist.

От коронавируса до подушки с изображением Николаса Кейджа: пользователи под этим хэштегом показывают вещи, которых не должно быть на этой планете, но они почему-то до сих пор существуют. Некоторые из них выглядят забавно, некоторые – жутко, другие же – просто бессмысленно. Смотрите лучшее из этих твитов и убедитесь, что границ человеческой фантазии просто не существует! Читайте также: 10+ случаев, когда ребята отрастили длинные волосы и удивили всех: фото Это маленькие зонтики для обуви Фото FlindersEmma Ковер в ванной, который покрывает весь пол. Хорошо, что хоть не белый Фото sorairodj Сомневаемся, что котик соглашался на это Фото GeneralCattis Просто зачем? Фото senpaiyessir Из-за этой вещи все в квартире будут слышать, что вы открываете торт Фото RewardingGrin Пластик, за который природа не говорит человечеству "спасибо" Фото carlodorrito Подушка с лицом Николаса Кейджа, да еще и с пайетками! Фото pixiebibliophi1 Ох, все мы хотели бы, чтобы этого не существовало, не так ли? Фото YuGiOhV35 Просто целая законсервированная курица. Это вряд ли будет вкусно Фото Royale_tea1 Орео со вкусом рыбы, кто вообще осмелится это попробовать? Газировка со вкусами настоящих блюд. Очевидно, такой продукт не прижился Фото Joonde_ К теме: Кондитер создает десерты, которые совсем не похожи на еду: 20 кулинарных шедевров Это бельё для ваших пальчиков. Кажется, люди, которые просто обрезали пальцы на перчатках, уже давно додумались до этого Фото causticbob Прокладки с изображением вампиров – это действительно смешно Фото Crap_Locker Классика, которую многие терпеть не могут Фото SaucyWalker63 Как можно было такое придумать и для чего? Фото R0tXD Просто поезжайте в Австралию – там много животных, которые пугают самим своим существованием Фото Alenyaclassic Кто-то решил сделать из машины красотку Фото RadicalGayLefty Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO Кому придет в голову носить такие серьги? Фото TheSeaRose А здесь – жуткая зубатая расческа для волос Фото ThemDems Брюки для того, чтобы вы могли устроить пикник где угодно Фото anet2111