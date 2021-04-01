20 вещей, которых вообще не должно существовать: пользователи Twitter запустили забавный тренд
Без одних вещей нам трудно обойтись, другие – нам просто не нужны. А есть вещи, которые выглядят настолько странно и даже угрожающе, что вообще непонятно, кому они могут понадобиться. Именно этому посвящен новый тренд в Twitter под названием #StuffThatShouldNotExist.
Источник:Twitter
От коронавируса до подушки с изображением Николаса Кейджа: пользователи под этим хэштегом показывают вещи, которых не должно быть на этой планете, но они почему-то до сих пор существуют. Некоторые из них выглядят забавно, некоторые – жутко, другие же – просто бессмысленно. Смотрите лучшее из этих твитов и убедитесь, что границ человеческой фантазии просто не существует!
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