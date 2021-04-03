Жительница Швеции с витилиго устала через постоянные оскорбления из-за пятен на ее коже. Она забила свое тело татуировками, которые помогли ей принять себя и не бояться неприятной болезни.

В 25-летней Анны Нассо редкое заболевание кожи – витилиго. Некоторые части ее тела покрыты светлыми пятнами разных размеров. Все из-за недостатка меланина, который отвечает за цвет клеток. Эта болезнь не является заразной, хотя люди постоянно убеждены в обратном.

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Первые симптомы у девушки появились в 8 лет. Тогда она заметила странное пятно под коленом. А уже в средней школе они начали разрастаться по всему телу: на руках, шее, груди и плечах.

Именно тогда Анне поставили окончательный диагноз – витилиго. Врачи предложили забрать пятна через лучевую терапию. Однако это могло навредить здоровью девушки, поэтому она отказалась от такого лечения.

Тогда начался настоящий ад. Одноклассники девушки боялись заразиться от нее этой болезнью и постоянно издевались.

Когда люди вокруг начали замечать пятна на моем теле, они не подходили ко мне из-за страха заразиться. Я чувствовала себя одиноко и беспомощно, потому что понимала, что мне никто не поможет, – вспоминает свое прошлое Анна.

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С годами девушка перестала одевать открытую одежду, чтобы скрыть пятна. А потом – начала покрывать свое тело татуировками, которые помогли ей наконец принять себя. Анна поняла, витилиго – это не недостаток, а интересная особенность.

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Когда мне исполнилось 20 лет, я так устала чувствовать себя ущемленной через что-то настолько глупое как белые пятна на коже. Поэтому я подумала, почему бы не начать делиться своими фото в инстаграме, где я бы рассказывала о витилиго. Я сделала это прежде всего для того, чтобы никто больше не задавал мне вопросы об этой болезни, – объясняет Анна.

После этого девушка перестала себя ограничивать. Сейчас она спокойно может прогуляться по пляжу в купальнике и не переживает из-за косых взглядов людей. Анна просто перестала обращать на это внимание.