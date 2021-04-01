Невеста из Австралии не могла выехать из дома на собственную свадьбу из-за серьезного потопа, который заблокировал все ближайшие трассы. Женщина фантастически выкрутилась из ситуации: ее спасло одно сообщение в твиттере.

Последнюю ночь перед свадьбой бывшая австралийская журналистка Кейт Фотерингем решила провести отдельно от своего будущего мужа Уэйна Белла. Женщина спокойно проснулась утром и уже была готова ехать на свадьбу.

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Но погода изменила все планы: за ночь в Новом Южном Уэльсе выпало 250 миллиметров осадков, из-за чего все ближайшие дороги просто заблокировало. Женщина была в бешеном шоке: к месту церемонии 5 минут езды, а она вообще не могла туда добраться.

Кейт и Брюс / Фото Twitter KatelFog

В панике Кейт сразу опубликовала сообщение в твиттере. Она умоляла хотя бы о какой-то помощи.

"Помогите мне !!! Сегодня моя свадьба, и нас затопило! Нам нужна помощь, чтобы доехать до Уингема через затопленный водоем. Может ли кто-то помочь?"

Удивительно, но ее сообщение увидела местная компания, которая организует туры на геликоптерах. За женщиной отправили вертолет – она ​​все же долетела на свадьбу.

После церемонии супруги сделали специальную фотосессию у моста, по которому Кейт должна была добираться на свадьбу. Этот день они точно запомнят на всю жизнь.

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Влюбленные возле моста / Фото Amanda Hibbard

Читателей Кейт очень тронула столь неожиданная история. Они убеждены, что их брак будет действительно прочным.

"Некоторые люди считают, что, если в день вашей свадьбы пойдет дождь, то вам повезет. Если это правда, то у вас двоих будет самый счастливый и прекрасный брак", – написал один из комментаторов.