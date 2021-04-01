Невеста не могла попасть на свадьбу из-за потопа: что ее спасло
Невеста из Австралии не могла выехать из дома на собственную свадьбу из-за серьезного потопа, который заблокировал все ближайшие трассы. Женщина фантастически выкрутилась из ситуации: ее спасло одно сообщение в твиттере.
Источник:Positive World
Последнюю ночь перед свадьбой бывшая австралийская журналистка Кейт Фотерингем решила провести отдельно от своего будущего мужа Уэйна Белла. Женщина спокойно проснулась утром и уже была готова ехать на свадьбу.
Интересно 30 лет разницы: девушка рассказала, каково это – выйти замуж за старшего мужчину
Но погода изменила все планы: за ночь в Новом Южном Уэльсе выпало 250 миллиметров осадков, из-за чего все ближайшие дороги просто заблокировало. Женщина была в бешеном шоке: к месту церемонии 5 минут езды, а она вообще не могла туда добраться.
Кейт и Брюс / Фото Twitter KatelFog
В панике Кейт сразу опубликовала сообщение в твиттере. Она умоляла хотя бы о какой-то помощи.
"Помогите мне !!! Сегодня моя свадьба, и нас затопило! Нам нужна помощь, чтобы доехать до Уингема через затопленный водоем. Может ли кто-то помочь?"
Удивительно, но ее сообщение увидела местная компания, которая организует туры на геликоптерах. За женщиной отправили вертолет – она все же долетела на свадьбу.
После церемонии супруги сделали специальную фотосессию у моста, по которому Кейт должна была добираться на свадьбу. Этот день они точно запомнят на всю жизнь.
Влюбленные возле моста / Фото Amanda Hibbard
Читателей Кейт очень тронула столь неожиданная история. Они убеждены, что их брак будет действительно прочным.
"Некоторые люди считают, что, если в день вашей свадьбы пойдет дождь, то вам повезет. Если это правда, то у вас двоих будет самый счастливый и прекрасный брак", – написал один из комментаторов.
Поделиться новостью