Разница в 30 лет – не проблема для настоящей любви. Американка поделилась своей историей, почему начала встречаться с 50-летним мужчиной и как изменились их отношения спустя почти десяти лет совместной жизни.

Все произошло в 2012 году. Тогда 20-летняя жительница Флориды Девин Кеннеди впервые встретила 50-летнего Томми. Между ними сразу вспыхнула искра, и она поняла – это точно любовь с первого взгляда, хоть он и старше на 30 лет.

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"Я сама не могла понять, как так случилось, что у меня появились чувства к мужчине, который настолько старше меня", – утверждает девушка.

Девин и Томми / Фото Devin Kennedy / Caters

Как рассказывает Девин, в то время она гуляла с ровесниками, но ни с кем не чувствовала себя настолько душевно, как и с Томми. Они начали встречаться, но почти год никому не рассказывали о своих отношениях.

И понятно почему: Томми выглядел как папа девушки, поэтому они неоднократно видели удивленные взгляды от людей во время совместных прогулок. Хоть это была мелочь по сравнению с тем, что их ждало потом – знакомство с родителями девушки. Все прошло хорошо, но отец Девин не сразу смирился с тем, что у нее такой парень.

"Со временем отец понял, что Томми действительно прекрасный человек и что в наших отношениях нет какого-то специального умысла", – объясняет Девин.

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Свадебное фото влюбленных / Фото Devin Kennedy / Caters

Влюбленные вместе уже почти десять лет. За это время у них родились двое детей, а в 2020 году они официально поженились. Девин и Томми счастливы, но незнакомцы до сих пор думают, что он ее отец.

Куда бы мы не ходили, все думают, что это мой папа. Незнакомцы говорят Томми, что его внуки прекрасные, когда он прогуливается с нашими детьми... Мы настолько давно вместе, что уже привыкли к этому. Это наша жизнь, и мы счастливы", – говорит Девин.