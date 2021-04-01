Різниця у 30 років – не проблема для справжнього кохання. Американка поділилася своєю історією, чому почала зустрічатися із 50-річним чоловіком та як змінилися їхні стосунки через майже десять років спільного життя.

Все сталося у 2012 році. Тоді 20-річна мешканка Флориди Девін Кеннеді вперше зустріла 50-річного Томмі. Між ними одразу спалахнула іскра, і вона зрозуміла – це точно кохання з першого погляду, хоч він і старший на 30 років.

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"Я сама не могла зрозуміти, як так сталося, що в мене з’явилися почуття до людини, яка настільки старша за мене", – стверджує дівчина.

Девін і Томмі / Фото Devin Kennedy / Caters

Як розповідає Девін, на той час вона гуляла із ровесниками, але ні з ким не почувала себе настільки душевно й прекрасно, як і з Томмі. Вони почали зустрічатися, але майже рік нікому не розповідали про свої стосунки.

І зрозуміло чому: Томмі виглядав як тато дівчини, тому вони неодноразово бачили здивовані погляди від людей під час спільних прогулянок. Хоч це й була дрібниця порівняно з тим, що на них чекало потім – знайомство із батьками дівчини. Все минуло добре, але батько Девін не одразу змирився з тим, що в неї такий хлопець.

"З часом батько зрозумів, що Томмі справді прекрасна людина і що в наших стосунках немає якогось спеціального умислу", – пояснює Девін.

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Весільне фото закоханих / Фото Devin Kennedy / Caters

Закохані разом вже майже десять років. За цей час у них народилися двоє дітей, а у 2020 році вони офіційно одружилися. Девін та Томмі щасливі, але незнайомці досі думають, що він її батько.

Куди б ми не ходили, всі думають, що це мій тато. Незнайомці кажуть Томмі, що його внуки прекрасні, коли він прогулюється з нашими дітьми… Ми настільки давно разом, що вже звикли до цього. Це наше життя, і ми щасливі", – говорить Девін.