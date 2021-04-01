Наречена з Австралії не могла виїхати з дому на власне весілля через серйозний потоп, який заблокував усі найближчі траси. Жінка фантастично викрутилася з ситуації: її врятував один допис у твітері.

Останню ніч перед весіллям колишня австралійська журналістка Кейт Фотерінгем вирішила провести окремо від свого майбутнього чоловіка Вейна Белла. Жінка спокійно прокинулася зранку і вже була готова їхати на весілля.

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Але погода змінила усі плани: за ніч в Новому Південному Уельсі випало 250 міліметрів опадів, через що усі найближчі дороги просто заблокувало. Жінка була в шаленому шоці: до місця церемонії 5 хвилин їзди, а вона взагалі не могла туди добратися.

Кейт і Брюс / Фото Twitter KatelFog

В паніці Кейт одразу опублікувала допис у твітері. Вона благала хоча б про якусь допомогу.

"Допоможіть мені!!! Сьогодні моє весілля, і нас затопило! Нам потрібна допомога, щоб доїхати до Вінгема через затоплену водойму. Чи може хтось допомогти?"

Дивовижно, але її допис побачила місцева компанія, яка організовує тури на гелікоптерах. За жінкою відправили вертоліт – вона таки долетіла на своє весілля.

Після церемонії подружжя зробило спеціальну фотосесію біля моста, по якому Кейт мала добиратися на своє весілля. Цей день вони точно запам’ятають на все життя.

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Закохані біля моста / Фото Amanda Hibbard

Читачів Кейт надзвичайно зворушила настільки несподівана історія. Вони переконані, що їх шлюб буде справді міцним.

"Деякі люди вважають, що, якщо в день вашого весілля піде дощ, то вам пощастить. Якщо це правда, то у вас двох буде найщасливіший та найпрекрасніший шлюб", – написав один із коментаторів.