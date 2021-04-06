На Западе время от времени возникает интересный тренд – делиться, как выглядели бабушки и дедушки в молодости. На этих фотографиях можно почувствовать весь шарм старой эпохи, которая уже никогда не вернется.

Не отказывайте себе в таком удовольствии. Как только будет возможность – посмотрите старенькие фотографии ваших бабушек и дедушек. Мы убеждены – вы узнаете много нового об их жизни.

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Вот подборка таких атмосферных ретрофото пользователей Reddit. Вы будете очарованы красотой этих людей.

"Мои бабушка с дедушкой на свидании в 1960 году. Любимая фотография"

Фото Reddit 2g00d2btru3

"Мой роскошный дедушка Эдди. Омаха (1939 год)"

Фото Reddit CorporateSloth

"Мой очень крутой дед поймал рыбу, курит сигарету и держит книгу в своих брюках. Фото с 1950-х годов"

Фото Reddit schants

"Моя бабушка после побега из Болгарии в Германию (1978 год)"

Фото Reddit wfyff

"Мой дедушка за день до того, как его отправили служить в морскую пехоту, в 1941 год"

Фото Reddit

"Бабушка в 60-х годах выглядела как настоящая модель"

Фото Reddit

"Мой дедушка с первой женой. Фотографию сделали в 1938 году"

Фото Reddit

"А это мой классный дедушка в 1971 году"

Фото Reddit

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"Мой дедушка был стильным и элегантным мужчиной, 1940-е годы"

Фото Reddit

"Моя бабушка, 1940-е годы"

Фото Reddit

"Моя бабушка была актрисой в театре. Во время одного из ее выступлений в Нью-Йорке приятель предложил поехать в гости к Эйнштейну в его загородный дом. Конечно, она согласилась!"

Фото Reddit

"Прабабушка и прадедушка, 1930-е годы"

Фото Reddit

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"Оказывается, в молодости дедушка был еще тем красавчиком"

Фото Reddit

"Моему дедушке всегда не нравилась белая прядь на волосах, из-за которой его в детстве дразнили. Но мне всегда казалось, что это выглядит круто. 1950-е годы"

Фото Reddit

"Мій дедушка в конце 1940-х годов"

Фото Reddit