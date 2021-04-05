Романтические мелодрамы годами формируют наше представление о любви. Однако времена изменились, и классические отношения с фильмов, которыми мы восхищались ранее, сейчас выглядят просто токсичными.

Отношения известных пар из этих культовых фильмов и сериалов далеки от идеальных или даже просто нормальных. Вспомните, насколько романтическими нам казались они раньше, и сравните, как эта "большая любовь" воспринимается сейчас. На их примере мы четко понимаем, которыми истории любви не должны быть.

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1. Росс и Рейчел, "Друзья"

Казалось бы, эта культовая пара провела свою любовь через все сезоны сериала. Росс был влюблен в нее из школы, а во взрослом возрасте они ссорились, расходились, сходились, и вопреки всему, оставались вместе. А фанаты сериала больше всего болели за милый и забавный союз Роса и Рейчел.

Кадр из сериала "Друзья" / Кадр druzyaseria

Что не так:

Их "любовь" больше похоже на нездоровую привязанность, чем на романтические отношения. К примеру, во время "перерыва" Рос предал Рейчел, она же специально пыталась разрушить его хорошие отношения с Эмили. Они постоянно ревнуют друг друга к коллегам, запрещают общаться со знакомыми, манипулируют, лгут и скандалят. Такие эмоциональные качели вряд ли могла закончиться чем-то хорошим в жизни.

2. Кэри и Мистер Биг, "Секс в большом городе"

Во время просмотра многие ассоциировал себя с Кэри: красивая, независимая, самодостаточная женщина, которая ведет свою колонку, а у ее ног стелются мужчины. Ее отношения с Мистером Бегом также казались очень романтичными: он был мужественным, серьезным, "зрелым" человеком, с которым девушка могла чувствовать "как за каменной стеной". Все ли так сладко?

Кадр из сериала "Секс и город" / Кадр film.ru

Что не так:

На самом деле сейчас вряд ли кто-то будет видеть в этих отношениях хоть что-то романтическое. Яркая Кэри с Мистером Бегом превращается в маленькую девочку, которая только и делает, что пытается его удержать. Мужчина же относится к Кэри с пренебрежением, постоянно робко исчезает, а появляется только тогда, когда ему нужна поддержка и любовь. Он откровенно мучает ее, а она бежит к нему по первому зову.

3. Блэр и Чак, "Сплетница"

Еще одна пара, которая на экранах выглядит просто фантастически. Чак и Блэр – самовлюбленные, но очень харизматичные богатые детки, которые к тому же выступают в сериале в качестве антагонистов. Их отношения начинаются с интрижки и в течение всех сезонов колеблются от горячей ненависти до такой же пылкой страсти. Кажется, за эту пару действительно переживал каждый, кто смотрел "Сплетницу".

Кадр из сериала "Сплетница" / Кадр Marie Claire

Что не так:

Чак и Блэр стоят друг друга. Чаку не знакомо сочувствие и эмпатия, он относится к Блэр как к своей собственности. Часто его поведение довольно агрессивное, и он лишь прикрывает его своей аристократичностью, умными фразами и привлекательностью. Блэр также не гнушается ложью и манипуляциями на пути к своей цели. Она готова даже изменить или украсть, чтобы достичь своего!

Их отношения очень нервные, заставляют обоих участников постоянно держаться в напряжении. В реальной жизни каждому из них, скорее всего, пришлось бы пройти курс психотерапии.

4. Элли и Ной, "Дневник памяти"

Николас Спаркс – мастер создавать истории, над которыми все будут плакать. Элли и Ной кажутся примером настоящей любви, ведь их любовь прошла через все преграды. И даже после того, как она потеряла память, он остался с ней.

Кадр из фильма "Дневник памяти" / Кадр kinorium

Что не так:

С самого начала должен насторожить необдуманный поступок Ноя: угрожать Элли самоубийством, если она не согласится с ним встретиться. Несмотря на обилие романтических сцен, Элли и Ной оставались людьми из совершенно разных семей, из-за чего у них были разные ценности. Из-за этого они не один раз скандалили во весь голос, однако не пытались поговорить, а только бурно мирились. Неизвестно, как такие полярные и эмоционально нестабильные люди могли до конца жизни оставаться вместе.

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5. Белла и Эдвард, "Сумерки"

Наделала же шума эта сага свое время! Кто же из юных девушек не мечтал оказаться на месте Беллы – скромной школьницы, в которую влюбился загадочный красавчик, за которым бегает вся школа. Эта пара стала главным примером романтических отношений на несколько лет.

Кадр из фильма "Сумерки" / Кадр kinorium

Что не так:

Даже если не учитывать разницу в возрасте 87 лет, эти отношения все равно нельзя назвать здоровыми. Эдвард врал Белле, хотел ее убить, однако сдерживался, шпионил за ней, привязывал к себе, а потом неожиданно исчезал и регулярно подвергал опасности. А в конце вообще превратил в чудовище.

Посмотрите под другим углом хотя бы на сцену, где Эдвард ночью проник в комнату Беллы и смотрел, как она спит. Согласитесь, что сегодня бы это назвали сталкерингом и никто не видел бы в таких действиях ничего романтического.