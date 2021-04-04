Один из интересных трендов, который был популярен в США в 1920-х годах – макияж на ногах. Это выглядело действительно экстравагантно, но уже через десятилетие о нем все забыли.

Интересными фотографиями с тех времен поделилась преподаватель из США Пуанани Лил. Оказывается, тогда девушки часто рисовали на своих коленях настоящие портреты. Некоторые даже обращался за помощью к художникам.

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Интересный макияж на коленах / Фото Fine Art

Как отмечает издание Oddity Central, для таких рисунков использовали акварельные или масляные краски. А дизайн был действительно разнообразным: от пейзажей – до портретов своих любимых. Иногда такой макияж использовали для легенькой мести.

Рисунки были очень разнообразными / Фото albertahenhouse

Известно, что одна домохозяйка Клари Уилсон нарисовала на своих коленях домашних собак, которые очень раздражали ее мужа. Мужчина оценил такой юмор, но сделал ответный ход. Он изобразил на своих коленях нескольких красивых женщин в городе. Но, к сожалению, эта фотография потерялась в архивах.

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Как вам такой макияж? / Фото albertahenhouse

Такой тренд на разрисованные колени получился очень скоротечным. Уже через 10 лет бытовало мнение, что это действительно непрактично, хотя и весело. Именно тогда такой оригинальный макияж стал историей.