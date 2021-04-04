Один із цікавих трендів, який був популярний у США в 1920-х роках – макіяж на ногах. Це виглядало дійсно екстравагантно, але вже через десятиліття про нього усі забули.

Цікавими фотографіями з тих часів поділилася викладачка із США Пуанані Ліл. Виявляється, тоді дівчата часто малювали на своїх колінах справжні портрети. Дехто навіть звертався за допомогою до художників.

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Цікавий макіяж на колінах / Фото Fine Art

Як зазначає видання Oddity Central, для таких малюнків використовували акварельні або олійні фарби. А дизайн був справді різноманітним: від пейзажів – до портретів своїх коханих. Інколи такий макіяж використовували для легенької помсти.

Візерунки були дуже різноманітними / Фото albertahenhouse

Відомо, що одна домогосподарка Кларі Вілсон намалювала на своїх колінах домашніх песиків, які дуже дратували її чоловіка. Мужчина оцінив такий гумор, але зробив хід у відповідь. Він зобразив на своїх колінах кількох найкрасивіших жінок у місті. Та, на жаль, ця фотографія загубилася в архівах.

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Як вам такий макіяж? / Фото albertahenhouse

Такий тренд на розмальовані коліна вийшов дуже швидкоплинним. Вже через 10 років побутувала думка, що це справді непрактично, хоч і весело. Саме тоді такий оригінальний макіяж став історією.