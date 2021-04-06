15 атмосферних фото бабусь та дідусів в молодості, які занурять вас у минулу епоху
На Заході час від часу відновлюється цікавий тренд – ділитися, як виглядали бабусі та дідусі у молодості. На цих світлинах можна відчути весь шарм старої епохи, яка вже ніколи не повернеться.
Джерело:Reddit
Не відмовляйте собі в такому задоволенні. Як тільки буде можливість – перегляньте старенькі фотографії ваших бабусь та дідусів. Ми переконані – ви дізнаєтеся багато чого нового про їхнє життя.
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Ось добірка таких атмосферних ретрофото від користувачів Reddit. Ви будете зачаровані красою цих людей.
"Мої бабуся із дідусем на побаченні у 1960 році. Улюблена фотографія"
Фото Reddit 2g00d2btru3
"Мій розкішний дідусь Едді. Омаха (1939 рік)"
Фото Reddit CorporateSloth
"Мій дуже крутий дідо піймав рибу, курить сигарету і тримає книжку у своїх штанах. Фото з 1950-х років"
Фото Reddit schants
"Моя бабуся після втечі із Болгарії до Німеччини (1978 рік)"
Фото Reddit wfyff
"Мій дідусь за день до того, як його відправили служити в морську піхоту, 1941 рік"
Фото Reddit
"Бабуся в 60-х роках виглядала як справжня модель"
Фото Reddit
"Мій дідусь із першою дружиною. Фотографію зробили у 1938 році"
Фото Reddit
"А це мій класний дідусь у 1971 році"
Фото Reddit
"Мій дідусь був стильним і елегантним чоловіком, 1940-ві роки"
Фото Reddit
"Моя бабуся, 1940-ві роки"
Фото Reddit
"Моя бабуся була актрисою в театрі. Під час одного з її виступів в Нью-Йорку приятель запропонував поїхати в гості до Ейнштейна в його заміський дім. Звісно, що вона погодилася!"
Фото Reddit
"Прабабуся і прадідусь, 1930-ті роки"
Фото Reddit
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"Виявляється, у молодості дідусь був ще тим красунчиком"
Фото Reddit
"Моєму дідусю завжди не подобалося біле пасмо на волоссі, через яке його в дитинстві дразнили. Але мені завжди здавалося, що це виглядає круто. 1950-ті роки"
Фото Reddit
"Мій дідусь в кінці 1940-х років"
Фото Reddit
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