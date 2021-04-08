Жінка стала моделлю після виходу на пенсію: як їй це вдалося
65-літня мешканка Сінгапуру доводить: виглядати прекрасно можна у будь-якому віці. А сивина та зморшки – не проблема, щоб потрапити на сторінки модних журналів.
Джерело:The Straits Times
Онг Бі Ян вийшла на пенсію ще у 58 років. Саме тоді вона змогла нарешті нормально відпочити. Адже в азіатських країнах, де безліч різних жорстких традицій, по-справжньому розслабитися можна лише у старості.
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Разом із своїм чоловіком Онг відкрила невеличку кав’ярню 1degreeC, яку дуже полюбила місцева молодь. Їх навіть жартома називали "літніми підприємцями". З часом вони започаткували ще один цікавий бізнес – виготовлення меблів із перероблених матеріалів.
Постійне спілкування із молодими людьми дуже допомогло амбітній Онг. Жінка потроху відійшла від строгої корпоративної культури і почала виглядати так, як їй було комфортно.
Вона перестала приховувати сивину та власні зморшки. А також створила сторінку в Інстаграмі, де досі ділиться приємними моментами зі свого життя.
Новий образ Онг настільки сподобався усім, що її зауважили скаути із модельних агентств. Жінка була справді шокована. Вона не вірила, що це відбувається насправді. Чоловік та діти все ж таки вмовили сором’язливу Онг взяти участь хоча б в одній фотосесії. І закрутилося…
Цей досвід був фантастичним. Я зустріла молодих, талановитих, турботливих і веселих людей. Кожна наступна зйомка, в якій я брала участь, дали мені можливість побороти свої страхи, – розповідає Онг Бі Ян.
Нещодавно жінка з’явилася на обкладинці модного у Сінгапурі журналу Harper’s Bazaar. Оцініть ці фото – вона справді ефектно виглядає і доводить, що краса не має меж.
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