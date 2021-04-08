Як змінився хлопець за півтора року стосунків: кумедне відео від блогерки
Блогерка зняла смішне відео про те, як змінився її хлопець за півтора року стосунків. Одна мить – і накачаний парубок перетворюється у милого "пузатика".
Джерело:Tik Tok
Відео, яке набрало понад 80 тисяч переглядів, опублікувала блогерка під ніком hollymillstbe. Вона разом зі своїм хлопцем знімає жартівливі ролики про спільні стосунки. Пара зустрічається вже півтора року.
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На початку стосунків хлопець міг похвалитися дійсно вишуканою фігурою. Тут і рельєфні м’язи, і кубики пресу, і доглянута зачіска із акуратно підстриженою борідкою.
Хлопець блогерки на початку стосунків / Скриншот hollymillstbe
Минає 18 місяців – і хлопець дещо змінюється. Кубики зникають під милим животиком, а зачіска перетворюється на маленький "кущик".
Хлопець через півтора року стосунків / Скриншот hollymillstbe
Як це кажуть, ось на що я розраховувала і ось що я отримала, – жартує hollymillstbe.
Хоч відео було винятково жартівливим, проте багато користувачів негативно його сприйняли. Люди стверджують, що це справді образливо так порівнювати хлопця. Також дівчину одразу звинуватили у сексизмі:
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- Уявіть, якби таке відео зробив хлопець (Pirate King).
- А тепер уявіть, що вони помінялися місцями… (No).
- Надіюсь, що він не проти таких відео. Я би плакала, якби мій хлопець зробив такий ролик про мене (FIKA).
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